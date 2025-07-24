台對美順差擴大 談判藏隱憂

美國川普總統陸續簽署對個別國家領袖的對等關稅通知函，美東時間廿二日下午更重磅宣布，基於日本在對美巨額投資金額、開放汽車與農產品進口等方面重大讓步，日本對等關稅由百分之廿五降為十五。此一重大發展，或與美方考量日本參議院廿日選舉，執政的自民黨大敗跛腳有關，但台灣是否能降至與日本相同稅率，各方關注。

依據美國聯邦統計局網站，今年一月至五月，美國對台貨品貿易逆差情形急速擴大，自台進口金額由去年同期之四一○億美元激增至六五○億美元（超越日韓），增幅逾百分之五十八；逆差由去年同期之二三八億美元激增至四三六億美元（超越日韓），增幅高達百分之八十三。大幅增長情形，台灣名列世界第一。

即使對日韓逆差已改善，且日韓對美談判已有相當程度讓步承諾，但川普仍然決定對日韓分別課徵百分之十五、廿五的稅率；面對台灣對美順差大幅擴大，台灣如果比照日本大幅讓步模式，則百分之十五應該就是最佳期待稅率了。

基於吸引製造業回歸美國生產、減少貿易逆差之目的，川普政府顯然不會輕易大幅降低以逆差金額算出來的對等關稅稅率，特別是對美享有巨額順差且持續擴大的台灣。因此，為了爭取與日本相同之關稅稅率，台灣勢必要採取與日本相當之大幅讓步模式，事成後再去考量如何輔導國內產業因應衝擊。

另值得關注的是，川普總統未來簽署致賴總統的通知函，其信頭如何稱呼賴總統及台灣，將來公布後或許還會讓很多人「歪樓」討論一番。