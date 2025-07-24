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關稅探戈 川普跳成嘻哈

聯合報／ 耿慶文／加拿大文化觀察者（加拿大安大略省）
圖為一人走過諷刺川普的壁畫，畫中他手持墨西哥玉米餅，意喻TACO(川普總是畏縮)。(美聯社)
圖為一人走過諷刺川普的壁畫，畫中他手持墨西哥玉米餅，意喻TACO(川普總是畏縮)。(美聯社)

今年的中美貿易局勢，就像一度流行美國街頭的嘻哈舞蹈，而主導這場舞的，正是美國總統川普。

川普一上場便氣勢如虹，祭出高達一百四十五％的懲罰性關稅，宣示要對中國展開強硬反擊。然而，他又突然轉向，大幅下調部分關稅、表示要重新談判，節奏之快令人目不暇給。是色厲內荏？還是另有盤算？外界都在好奇這場「政治舞碼」背後的即興邏輯。

川普的對華政策，跳的從來就不是一步一腳印的傳統雙人探戈，而更像是節奏忽快忽慢、動作張狂跳脫的街頭嘻哈舞。他起初聲言要「對中國強硬到底」，除了大幅調升整體關稅，還加入所謂「芬太尼稅」，試圖一舉封鎖中國的出口動能。然而，市場與企業界對此反應激烈，消費者在物價上漲中感到壓力、企業主則擔憂貿易戰拖累整體經濟。在內外壓力夾擊下，川普重啟與中國的談判，甚至傳出他本人有意親赴北京，與中國國家主席習近平會面。這樣的轉折，讓白宮內的鷹派人士跌破眼鏡，也引來美國國內媒體的諷刺，甚至以「TACO」一詞形容川普，暗指他總在最後關頭退縮。

這種大幅擺盪的政策風格，雖然出人意表，卻並非全無邏輯。一方面，川普面對明年的美國期中大選，亟須證明自己「有所作為」，又不能讓經濟在選前動盪過大，因此採取了「打一下、摸一把」的曖昧策略；另一方面，他也在試圖以部分降稅，誘使中國在關鍵領域讓步，如此，既可對內緩和壓力，也為進一步談判創造空間。

不過，這種帶有即興節奏的政策變化，對外部世界來說卻極難適應。歐洲、日本等盟友原本期待與美國攜手抗衡中國，如今則紛紛重新評估自身立場。中國則趁勢加碼對教育、科技與基礎建設的投入，進一步擴張其全球影響力。據媒體報導，在高等教育、人工智慧與文化輸出等領域，中國正在迅速填補美國留下的空白，尤其在川普收緊教育與移民政策之後，美國的「軟實力」正逐漸式微。

這場從貿易戰起步的角力，正逐漸轉變為全面的全球影響力競賽。而川普的舞步雖詭譎多變，但若缺乏長遠規畫與制度建設，其帶來的只是政策上的高低起伏與國際秩序的不確定。對企業而言，這樣的變數反而加重了決策風險；對盟友而言，美國若無法提供可預期的政策穩定性，將可能失去區域領導的正當性。

回看川普的這套「貿易嘻哈」，誠然可以吸引眼球、操控輿論、創造聲量，但中美這場關乎未來全球秩序的長局，不可能靠即興發揮走完全場。即使偶有驚喜，如果沒有實質改革與雙邊制度化的合作機制，最終恐怕仍是一場看起來精彩、卻難以落實的街頭空轉表演。

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