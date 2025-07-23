搶救再生能源 落實市場機制

丹納絲颱風來襲前，出現在高雄大樹大片山林被太陽光電場取代的驚駭畫面，迫使經濟部宣布裁罰、撤許可。颱風過後，另一驚人畫面是，位於屏東大鵬灣，宣稱「全球最大離岸大型海上光電廠」被徹底摧毀，大量棘手廢棄物殘留海岸，甚至漂泊到澎湖。

此時，竟還有風電公司計畫沿蘭陽溪口國家級生態濕地海岸線，設置十四組風力發電機，遭宜蘭各黨民代一致反對。

如此不惜破壞山林、海岸，大舉推動風、光發電，背後的驅動力，不外主打「核電歸零」的「能源轉型」大政。其下達的信號：風電、太陽光電，裝就對了。裝了，就可累積取代核電的綠電裝置容量和占比成績，就可守住廢核。若非被當地居抗爭和民代舉發，加上抗颱「試驗」失敗，原本這些壯觀電場，必可作為「能源大轉型大成功」的鐵證。

然而面對現實，如今急就章，拼湊出的風、光裝置業績，不僅無助於短期緩和缺電之急，反而因深陷財務泥淖和喪失社會公信，導致再生能源發展前景黯淡。短期內只要有開發計畫公開，必遭強烈質疑。

潔淨、低碳，原本是再生能源最具說服力的優勢。如今呈現的畫面，卻足以讓人認為其危害環境更勝化石能源。然而，早期政府推動再生能源，並非如現今大家所見，毫無章法。

政府於一九八○年完成台灣風能潛力評估，二○○○年頒布「風電示範系統設置補助辦法」，首座商轉風電系統在雲林麥寮啟用。隨後建立環評法規，並於二○一五年公告「離岸風電規劃場址申請要點」。當時的能源政策特別強調「行穩致遠」原則，期能兼顧能源安全、環境永續，建構安全、穩定、效率及潔淨的能源體系。

只是，才不到十年，為求非核，不計代價，不僅安全、永續，全都只剩美麗幻影，再生能源的價值與信用，也幾近破產。

原本政府透過躉購費率、稅制績效等誘因，在於創造例如技術上持續創新與改進，以持續提升效率、降低成本等有利條件。然而如今，保證購入長約成了台電慘賠、業者大賺的保證，驅使業者不計風險與後果，在陡峭山坡、海畔大鋪光電板，在敏感海岸大豎風機。

如今搶救再生能源的名聲和台電財務，應該從躉購費率，轉向一套以市場為基礎的措施，讓光電和風電，轉向完全落實在市場導向的一套競價標售機制。如此才可望促進再生能源的效率提升及圈內競爭，以降低再生能源價格，舒緩台電財務。例如全球太陽光電技術成本，已然大幅降低且具相當競爭力的事實，便能因此得到反映。

務實面對並修正錯誤，重新檢討政策，擬定行穩致遠的策略，以及能隨各項影響因素的變動進行調整的能源轉型路徑圖，才可望讓台灣朝向永續目標邁進。