輕忽專業 綠電特區淪災區

丹娜絲颱風造成嘉義布袋新塭及義竹滯洪池水面型太陽能光電板被吹翻，加上先前高雄大樹五十一公頃陡峭山坡地開發光電案爭議，「綠電特區」開發案不斷成為「綠能災區」在台灣上演，我們還要縱容多久？

綠電開發案發展成為「綠電特區」，主因是「綠電」表面上符合最新節能減碳國際發展趨勢，讓政府各部門從制度設計上大開綠燈，卻衍生不少破壞國土環境的案例。

綠電其實有相當大比例與土木工程設計及施工內涵相關，卻不受台灣工程法令規範，從高雄市經發局針對「大樹區和山太陽光電發電設施」說明即可一目了然：「該案係依電業法及電業登記規則，本案籌設許可、施工許可及核發電業執照，皆屬電業管制機關經濟部能源署職權。」問題是，台電電業或許是能源署專長，其他綠電大比例涉及土木工程設計與施工規範部分，能源署有能力管理嗎？

以本次風災嚴重受損的新塭滯洪池為例，能源署說明略以：「本案水面型太陽光電系統之浮動平台及錨錠系統結構，皆有將嘉義布袋地區基本設計風速納入考量，並已由土木技師事務所出具技師簽證之結構計算書。」根據能源署災後回應，不就驗證了能源署只針對水面型太陽光電電業管理過水，並未針對設計內容實質審查。而這竟是國家重大綠電建設執行現況。

「綠電建設」應回歸專業法理管制體系，由目的事業主管機關管理對特定業務領域活動進行指導、監督及管理。綠電籌設許可及核發電業執照由能源署制定管理法令尚稱合理，但涉及水面型太陽光電系統工程設計規範及施工許可，應回歸專業暫由工程會主管。若依目前架構繼續運轉，難保更多綠能災區爭議將不斷上演。

回到嘉義布袋新塭案例，破壞案例集中在滯洪池上浮筒式太陽光電系統，一路之隔的地面型太陽能光電幾乎未受損，顯然在同樣強度陣風狀態下，地面型光電短期設計施工問題不大。專業上要思索的是，如果工程會再不出來主政，土木技師簽證採用建築技術規則風力規範，是否適用水面波浪力學狀態？目前台灣海峽風力發電案場也即將往浮筒式案場發展，本次破壞案例值得工程會與國科會投入更多研究，才有機會讓風力浮筒案場，通過台灣亞熱帶風力環境考驗。

再看大樹區案例，環境部規定「山坡地設置裝置容量兩萬瓩以上，或面積十五公頃以上」應實施環評規定，嚴格說，是在案例已破壞台灣水土保持後，再作出實質漏洞百出的法令規定，試問，一般山坡地開發面積達一公頃或以上，或符合其他特定條件時，原則上需環評，為何獨厚綠電面積達十五公頃以上才要做環評？

長期以來，台灣工程界沒有「土木法」，現行綠電特別是光電部分，都是廠商自行設計發包施工，工程安全性或破壞國土資源部分幾乎是廠商說了算。如今部分綠電特區已成綠能災區，「家旁光電，家中先停電」，真是情何以堪。