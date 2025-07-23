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科技．人文聯合講座／抽血、驗血、止血

聯合報／ 潘襎
台師大女足抽血案，教練周台英（紅衣者）日前公開露面道歉。圖／聯合報系資料照片
台師大女足抽血案，教練周台英（紅衣者）日前公開露面道歉。圖／聯合報系資料照片

血液是生命得以存在與延續的必需。血液的紅，往往代表著生命的開始、情感流露的隱喻以及生命終了的描述。

血液在人類集團的傳承中具有合法性的最後依據。特別是涉及龐大權力連結政權，或者涉及利益的貴族與家族，血液都是傳承的基礎。血液已經不只是物質的存在，而是權力、利益傳承的核心。因此，血液代表根源性的純粹以及超越世間價值的神聖性，譬如，日本皇室透過神話萬世一系神的血統傳統，建立人類文明迄今最長的政權傳承。

在中國傳統文化上：漢高祖劉邦「父曰太公，母曰劉媼。其先劉媼嘗息大澤之陂，夢與神遇。是時雷電晦冥，太公往視，則見蛟龍於其上。已而有身，遂產高祖。高祖為人，隆準而龍顏…」（《史紀．高祖本紀》）開國的庶民帝王因神話—帝王與龍交合，血統因之神聖化，塑造人間與天間的權力傳承，凸顯其權力神聖性。

至於宗教的神聖性，在教祖的誕生與去世都藉由血液受到特別重視。「杜林裹屍衣」、「聖十字架」都因為在新約聖經中使徒福音書的敘述，特別是「血液」，成為後代追尋與禮拝的聖物、傳說。

近現代的對於血液的迷戀，甚至發展成為種族隔離、滅絕的世紀悲劇。德國學者陸特（Heinrich Roth，1620-1668）是歐洲最早研究印度梵語的學者，日後因為對於梵語的種族起源的誤解，將來自北歐民族的傳說，視為金髪碧眼、體格健碩的人種根源，成為雅利安種族純化政策，並被視為建立偉大帝國的基礎，並依此迫害、殺害數百萬的以色列（猶太人）、與吉普賽族等。血統純正的研究與民族起源密切相關，然後偏狹的血統論與意識形態最終導致世紀悲劇。

物質的血液與傳統的血統觀影響人類文明十分深刻，前者在現代ＤＮＡ科學發展下，成為人種、民族起源的實證研究。後者則已經變成文化史的價值。血液之於個人，是生命絕續與否的基礎，同時也是個人封閉性的機密，不只如此，也是神祕的符號，比如古代西方人的四種氣質（Four temperaments）中血型與性格的關係。

最近喧騰不已關於師大國科會研究的抽血檢查案，引發社會強烈關注與責難。血液背後存在複雜的倫理規範、道德觀，不只是醫療界課題，同時涉及知識界對血液倫理的嚴肅問題。如何回歸誠懇面對生命，即使是一滴血亦彌足珍貴，關乎人命之尊重的起心動念，及倫理道德的良知。（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）

倫理 抽血

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