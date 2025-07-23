何時我們變得如此對立？

最近，從大罷免到關稅議題、從救災責任到能源政策，任何議題都可能引發立場之爭。令人遺憾的是，這種撕裂不只存在於政黨或媒體之間，而是真真切切地，滲透進我們的日常生活。

新聞報導，有家庭成員在吃飯時談到不同政治立場，竟起口角衝突、甚至動手打架；也有多年好友，因為在社群平台上轉發某篇政治文章，被「退追蹤」、解除朋友關係。這些聽來荒謬的例子，卻早已不是特例。

為什麼我們會變成這樣？

過去，社會也有分歧，但我們還有討論的空間。如今，資訊傳播的速度大幅加快，社群媒體讓每個人都能成為意見領袖，也讓情緒的擴散遠遠超越理性。只要一則斷章取義的貼文，就足以點燃怒火；只要一句立場不同的留言，就可能引來謾罵與群起圍攻。

更嚴重的是，假新聞與錯誤資訊層出不窮。許多訊息經過剪輯、重新包裝，以「聳動標題」激起憤怒情緒，卻無意讓人了解事情的全貌。資訊不再是為了討論公共事務，而是成了鬥爭工具與情緒出口。

當資訊變成立場，對話就變成劃界。你是藍還是綠、是親中還是抗中、是挺罷還是反罷—所有事情都要選邊站，連一句中立的話都可能被視為「不沾鍋」、「牆頭草」，彷彿不表態就是逃避、不表忠就是背叛。久而久之，我們不再願意聽見不同的聲音，甚至不願讓身邊的人保有不一樣的觀點。

這樣的社會，不僅令人窒息，也讓我們失去彼此。

我們該靜下心想一想，民主社會原本就應該多元包容，不同意見不是敵人，而是共同建構真相的起點。若我們總是用敵意回應異見，終究只會在仇恨中迷失。

伏爾泰曾說：「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利。」這句話不只是理想的訓誨，更是民主社會應有的實踐準則。

我們需要重新學習尊重彼此的發言權，哪怕意見南轅北轍，也不該失去對話的機會。家庭裡應該能坦然討論，朋友間不必因立場決裂，媒體與公眾人物也應努力營造多元聲音共存的空間，而不是操弄情緒、製造仇恨。

唯有當我們願意停下來聽、願意多點包容與查證，資訊才能成為橋梁而非武器；言論自由才能真正為民主加值，而非成為分裂藉口。