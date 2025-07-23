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你願台灣走向一黨獨裁？

聯合報／ 張淑中／中選會前委員（新北市）

第一波廿四席立委的「大罷免」，是否會使台灣的政黨制度有所改變，是必須關注的國家「大事」。依據「政黨重組」理論，選民對政黨的支持轉變，會導致國家的政黨結構產生變化，即各政黨的權力嚴重消長；政黨重組的主要原因在於朝野政黨對重大議題的看法有嚴重歧異，於是透過一次「關鍵性選舉」來決定各政黨的生存以及未來走向。

在英、法、德、日等先進民主國家，政黨重組是常見的政治現象，不會造成人民不安、社會分裂或國家不穩定。此因上述國家的朝野政黨都能遵守選舉結果，各政黨競爭也都以多數民意和法制為依歸，執政黨亦能接受來自在野黨的監督與制衡。

然而政黨重組也會被野心政客濫用，為國家帶來危機。例如有些亞洲國家的執政黨，由於面臨「朝小野大」不利其施政的局面，因而常利用改選來瓦解在野黨勢力，以便能掌控更大的權力；另有些統治者希望能夠「完全執政」，不惜發布戒嚴令並大肆逮捕反對黨議員，南韓前總統尹錫悅即為顯例，但此破壞憲政的作為也讓南韓民主的聲譽受到傷害。

一個國家是否需政黨重組，應取決於定期的選舉制度，而非藉由「大罷免」來操控。當前賴政府集合府、院、黨力量推動的全國大罷免，是對台灣政黨制度的不信任；尤其此種只想消滅在野黨，並以民進黨能完全控制行政權和立法權為終極目標的爭議作法，完全違背民主政體的政黨政治。

台灣政黨政治發展，從二○○○年首次政黨輪替開始的藍綠兩大黨競爭，演變到當前的三黨競合格局。大罷免投票的結果出爐後，我國民主政治與政黨制度是否從當前的多黨政治走向一黨獨裁，確是值得國人深思的議題。

政治學有一種民意曲線圖稱為「Ｊ型線」，意指大多數民眾強烈反對某些重大爭議政策。賴政府上任後遂行「務實台獨」的反共抗中路線，阻撓兩岸交流；台海兵凶戰危，全民可能得隨時上戰場，此皆是多數國人不願看到的未來場景。去年大選，藍白兩黨合計贏得立法院多數席位，其實就是一種「Ｊ型民意」的展現；然而民進黨並不尊重國會多數、也不虛心檢討政策錯誤，反而倒行逆施、全力推動不利台灣內部團結的大罷免，只為掩飾其施政無能。

大罷免並非基於正義公理、更非針對個別立委表現的優劣，卻完全出於對民主法治、政黨政治的蓄意破壞。罷免投票已進入倒數時刻，台灣未來若要避免引戰、希望兩岸和平，並維持多元民主體制，在七二六這個關鍵時刻，就應投下「不同意罷免」票。大罷免一旦得逞，台灣恐將走向一黨獨裁的超級總統制，屆時國家社會與人民都將永無寧日。

大罷免 賴政府 政黨輪替

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