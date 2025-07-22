因應關稅、缺工 重新定位台灣產業

台灣作為出口導向經濟體，製造業是經濟命脈。然而美國加徵高關稅，勢必對製造業造成沉重影響。財政部六月份統計資料顯示，對美外銷占台灣總出口比重達卅二％，雖美國對台關稅尚未公告，但高關稅侵蝕企業利潤，中小企業面臨生存危機。

近五年來，台灣失業率都維持在四％以下，代表勞動力幾乎充分就業。但台灣有著全世界最低的出生率，在可見的未來，勞動人口會更急遽縮減，製造業與服務業會陷入更嚴重的缺工困境。若再加上關稅、成本考量而赴海外設廠的人才外流，台灣的勞動力缺口，勢必仰賴國際勞動力的補足。因此，面對高關稅與人力短缺的雙重挑戰，台灣必須重新定位產業方向，靈活調整勞動政策，以確保企業競爭力與永續發展。

高關稅的衝擊，使台灣依賴「壓低成本」搶占國際市場的代工模式難以為繼；雖可調高產品售價反映成本，但還需消費者願意埋單，無疑已對產業產生巨大壓力。赴美設廠雖可規避關稅，但美國高昂的勞動、土地成本，及嚴格的環保、勞動法規，對台灣企業赴美設廠形成進入障礙。而台灣自豪的精密製造業，也高度依賴亞洲供應鏈，離開台灣恐導致效率下降與成本攀升。當利潤微薄到不足以支撐營運，許多工廠勢必被迫關閉或外移至勞動成本較低的國家，造成就業流失，並削弱經濟動能。政府雖推動產業升級與智能化，但並非所有產業都能轉型。部分傳統製造業受技術與資源限制，難以導入機器人；即使導入自動化，初期投資成本也非中小企業所能負擔。台灣製造業需要更務實的政策支持與規畫，而非一味強調產業升級。

除了製造業，服務業也面臨缺工困境，可謂各行各業缺工。例如，以人為主的餐旅觀光產業工作樣貌及難以與科技業相比的薪資，已難以吸引追求工作彈性、自主性與個人成長的新世代就業，離職率高居不下。勞動部禁止服務業引入外籍勞動力，缺人狀況嚴重的首要衝擊就是服務品質的下降。而服務業的缺工困境，甚至無法靠產業升級解決，因為縱使自動化在製造業中逐漸普及，但在服務業中因著人與人互動而產生價值的特性，實無法被機器人取代。以觀光餐旅業為例，其核心競爭力在於細緻、溫暖的服務體驗；機器人或許能執行標準化的點餐與送餐，但無法提供吸引國際旅客關鍵的有感服務與文化體驗。當缺工問題惡化，服務品質下滑，台灣的觀光競爭力也隨之受損。

勞動力密集的產業，亟需政府因應環境變化而調整勞動力政策，例如全面調查缺工數量，引進外籍勞工補足，並適度放寬本勞與外勞薪資掛鉤限制，以降低企業經營成本，留住產業根基。對無法外移的服務業，政府可提供稅務減免或培訓補助，提升服務品質與員工待遇。明確的產業定位也勢在必行，例如聚焦半導體、綠能等高附加價值產業，導入自動化；但保留觀光餐旅等具文化價值的行業，提供足夠勞動力讓人的溫度與互動得以繼續創造該產業核心價值、維持永續經營。

唯有確保企業在高關稅與高人力成本環境下保有獲利空間，維持國際競爭力，台灣才能避免人才與產業外流，並在全球競爭中永續發展，守護「ＭＩＴ」的全球口碑，維護具台灣特色的服務品質，讓台灣的製造業與服務業，都能成為國際市場的亮點。