踴躍投票反惡罷 撥亂反正

「大罷免」即將於周六投票，這是台灣民主憲政發展極為重要的里程碑，國人應該積極參與、踴躍投票，無論是贊成或反對，都必須出面表達自己的態度與看法，而非漠不關心或任由某陣營一頭熱，否則投票結果將會發生失衡的偏差現象，扭曲自由民主的價值。

任何時代的遞嬗與社會演進，都是歷史的印記，而每一段歷史都應是所有人共同完成或記錄，這樣的歷史才是完整無缺的，如若少了一些人的參與，歷史將只是斷簡殘編，無法呈現時代與社會的全貌；這次大罷免亦是如此，因為這是台灣憲政史上首例的「全面性罷免」，自有其歷史意義。反對惡質罷免的公民，尤其是中間選民，如果冷淡以對，罷免會否發生劣幣驅逐良幣的惡果？甚至重返一黨獨大的獨裁時期？是非常值得深思的問題。

基本上，罷免與選舉都是憲法賦予人民的公民權，本應抱持平常心看待，但這次綠營發動的大罷免無疑缺乏正當性，卻具有高度政治性。這種政治性的罷免動員，充其量只能滿足基本支持者的熱情與需求，除了更加撕裂與分裂國人，完全不可能團結國家。故而反「惡罷」者，必須勇於站出來撥亂反正。

公民行使罷免權的正當性有幾項，第一項是公職人員怠忽職守。地方政府首長必須勤於公務、關心民瘼；民意代表則應認真監督與立法，勤於為民服務。如果地方政府首長上班不正常，或是對於縣、市政漫不經心，這樣的縣市長就不適任；而民代如果疏於問政，經常缺席國會或議會開會，亦是有愧職守，即構成罷免的正當性。

其次，公職人員未能專注公共利益，兼營事業或忙於私務。依公務員服務法，公務員不得經營商業或投機事業，且除法令規定外，不得兼任他項公職、不得兼任領證職業及其他反覆從事同種類行為之業務。縣市長身為民選公職人員，支領國家俸給，且地方制度法第八十四條規定「直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長適用公務員服務法」，當不得兼任其他具有營利性質的職務。而民代雖無不得兼職之規定，但也領有公費薪水及其他津貼。公職人員如果因為家族或個人擁有營利事業，致而無法專心為民服務、履行職責，甚至只顧營利牟私，那亦是選民可以罷免的正當理由之一。

其三，公職人員言行超乎社會普遍的價值與認知。無論是縣市首長或民意代表，既然是選民賦予權力而享有政治職位與權力，其言行表現自須符合大多數人民的期待，既不得有脫序行徑也不可胡言亂語，施政或問政都應體察民意向背，如果言行舉止荒誕不經或有礙公序良俗，也是選民得以發動罷免的理由。

總之，罷免是對公職人員仇恨值與厭惡感的行動，公職人員如若有負人民之所託，即構成公民足以罷免的理由；國人在行使罷免權之前，何妨檢視被罷免人的日常表現，是否構成被罷免的要件？如有，當然同意罷免；若無，則應投下反對票。七二六是台灣憲政史的「關鍵日」，國會朝野席次是否逆轉？力推大罷免的民進黨團總召柯建銘，覬覦立法院長的大夢會否成真？答案將在這一天揭曉。