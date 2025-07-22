科技．人文聯合講座／我們應重視化工產業

我國很重視半導體工業，而半導體工業和化工是有密切關係的，因為半導體製程需要用到很多的特用化學品。問題是，我們的半導體工業是相當高級的，也因此所需要用到的特用化學品也是最高級的。幾乎可以說，我國沒辦法做出這種特級的特用化學品，完全依賴從外國進口。

日本幾年前曾經和韓國交惡，日本因此宣布暫時不讓韓國使用日本製造的三種特用化學品：高階光阻劑、含氟聚醯亞胺及高純度氫氟酸。這三種特用化學品也是頂級的，日本禁運，韓國完全沒有能夠在別的國家買到同等級的產品。這使得韓國無法製造高級的半導體晶片，雖然日本表面上這樣做，商人仍是要賺錢的，所以這些頂級的特用化學品經過轉手，還是賣到了韓國，只是價格絕對是升高了。

大家可以想見的是，製造半導體一定會用到沒有任何雜質的水，而這種純水是不容易得到的。

這些高級化學品的製作是相當不容易的，即使我們知道這個化學品的結構，但是不可能知道當初製造這種化學品過程的參數。這些參數都是科技公司的智慧財產，他們也絕對不會公布。若想要做出同樣等級的化學產品，唯一的辦法就是花時間，很有耐心地做研究。

日本在特用化學品上占有很好的地位，他們有很多公司可以生產頂級的化學品。這是值得台灣注意的事，我們應該研究為什麼日本公司有能力發展出如此高級的化學產品。

我想，這與日本的文化有關。日本有一個名詞叫做「達人」，達人其實就是專家，專家不一定是最聰明的人，可是他一定是一位非常有耐心、肯下苦功的人。日本的這種達人文化，使得日本有很多工程師有耐心地做同樣的研究。雖然沒有能夠很快速地得到輝煌的結果，但是長時間的研發經驗，卻使得很多日本公司擁有關鍵性技術，而且這種技術也不是任何其他公司可以學到的。

我國政府不太宣揚化學工業，這是很遺憾的事。我國對日本的貿易逆差，其中有一大原因就是要向日本購買那些半導體產業所需要的特用化學品。台灣當然在短期內不太可能完全取代日本所能製造的那些化學產品，但是總該努力，不能永遠在特用化學品上大幅度落後於先進國家。

我國已有一些化學公司在開發高級的特用化學品，希望政府能夠支持這些公司，因為他們所面臨的挑戰是相當嚴峻的，但這些公司對國家卻是極為重要的。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）