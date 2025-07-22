終結路殺悲劇 全面採行人專用時相

桃園醫院外科部主任周佳正醫師，日前於北市行人穿越道上遭左轉公車撞死，外科痛失同儕！以外科死亡病例檢討會的視角觀之，加強駕駛教育訓練、改善危險路口道路設計、加裝車輛輔助警示系統等，都應該做，但緩不濟急；防止悲劇重演最有效的方法，是全面實施「行人專用時相」（又稱行人保護時相）。

行人穿越馬路時，所有車輛都不動，才能根本解決問題；因為所有方向行人都在同一時段移動，人動車不動才能保障行人安全。呼籲醫師公會、急診醫學會、創傷醫學會，應聯合建議政府全面實施「行人專用時相」，可將路口行人死亡率降至趨近於零，除了酒駕、毒駕、闖紅燈無法防止之外。

報載，台北市交通局長認為實施行人專用時相，車輛等待時間會較久，估計中小型路口約多等卅秒，大型路口約多一分鐘，但這是站在車輛與交通的立場，欠缺保護行人思維。

醫學會應站在死傷者的角度，為他們發聲說話！讓車輛在路口多等一分鐘，換得的是消弭年復一年、行人在行人穿越道上被車輛撞輾死傷的悲劇，絕對值得且符合比例原則。若醫師公會、急診暨創傷醫學會等，聯合建議政府實施成功，會是繼神經外科推動「騎機車戴安全帽」政策後，醫界對減低台灣道路死傷的再次貢獻。