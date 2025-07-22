擺脫行人地獄 設置減速丘刻不容緩

衛福部桃園醫院的乳房外科主任周佳正醫師，十九日上午不幸遭左轉的公車輾斃不治。肇事公車司機表示是車輛Ａ柱擋住視線，看到人時已經來不及煞車。台灣「行人地獄」的惡名一直無法洗刷，主因顯然還是人禍。

以筆者搭乘台中市公車的經驗，駕駛行經十字路口轉彎時，幾乎都已依要求停煞於斑馬線前、實施「指差確認」，安全無虞後方得繼續行駛。從電視新聞畫面研判，該肇事公車司機還在以「行人地獄」的方法開車，因此「闖」下大禍；但這違規的公車駕駛僅是其一，其他自駕車的一般民眾，又有多少人會百分之百主動停煞於路口，在斑馬線前做「指差確認」？答案可想而知。

打從「行人地獄」之名冠上台灣的交通狀況以來，多少學者專家及業主提出改善之道，車輛本身和十字路口的軟硬體也有因應設施，但十九日發生的死亡車禍，再度證明其效果有限，因為「人」才是最大變數。

筆者強烈建議，「減速丘」該上場了！設置於斑馬線上或前方。政府千萬別只顧市容觀瞻，須知「減速丘」不只能在「物理上」讓所有汽機車駕駛減速，還可以在「心理上」建構斑馬線周邊具有風險的慣性認知，保障行人生命安全。

減速丘是相當簡易的工程或設備，常見於停車場、坡道、地下室上升平面道路的出入口。設置減速丘實刻不容緩，今天不做、明天就還有用路人恐發生不測，天人永隔的悲劇如何終結？