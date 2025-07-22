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斑馬線 為何成死亡陷阱

聯合報／ 趙家麟／中原大學設計學院院長、地景建築教授（桃園市）

七月十九日，又一條寶貴的性命斷送在行人穿越道（斑馬線）上，他是視病如親的好醫生、醫院的好主管，卻在台北街頭的斑馬線上毫無預警地走完了人生，多麼大的悲劇！消息一出震驚全國。輿論一面倒責怪公車司機，我卻要再一次呼籲，這又是斑馬線殺人！

二○一六年七月，美籍教授在台北仁愛路遭撞身亡；二○一九年二月，陽明山文大女學生遭公車撞身亡；二○二二年十二月，台中公車撞死行人；二○二三年五月，台南三歲女童遭撞身亡；二○二四年九月，東海女大生被客運撞死；二○二五年五月，三峽國中生遭撞身亡…。他們當中有的正要回家和家人聚餐；有的正要赴一場重要的會議；有的正開心地上街購物或剛下班，卻都在斑馬線上結束了人生，毫無前兆，留下了悲痛欲絕的家人，在餘生承受著無盡的哀傷。

斑馬線不是保護行人安全過馬路的設施嗎？城市道路上的車流如水流，行人跨越馬路猶如跨過危險的溪流，一不小心就會被車流沖走。斑馬線如同溪流上的小橋，能保護行人安全抵達彼岸；踏上斑馬線應是進入一個被保護的環境，可以暫時卸下冒險跨越馬路的心防，讓行人安心是斑馬線應有的角色。

問題來了，當一次又一次發生行人在斑馬線上喪命，輿論多將肇事責任歸咎於車輛駕駛；卻不禁要問，斑馬線為什麼保護不了行人？或根本矇騙了行人，甚至成為陷阱，反而害了行人？據此次事故的監視器影像，醫師原在斑馬線上行走，公車已緩緩開到他右前方、準備左轉；醫師開始加快腳步、甚至小跑步，公車又進一步左轉，行人卻愈跑愈快，直到出現在公車前。問題是為什麼行人會愈走愈快，並開始小跑步、愈跑愈急？他難道沒有注意公車正在靠近？

仔細檢視這個路口的斑馬線，可發現明顯的問題！它全長七十五公尺，是台北市內長度數一數二的斑馬線，卻完全沒有設置庇護島，也就是當行人一踏上這個斑馬線，幾乎沒有在中途分段穿越的可能。因為沒有庇護島的保護，因此在走到後半段，行人號誌時間剩下不多時，就會盯著前方遞減的秒數愈走愈急、開始小跑步，有可能因此忽略了身旁逐漸靠近的車輛。

倫敦及英國的法規規定，行人穿越道的總長度不得超過十五公尺。二○二四年九月，內政部頒布的「市區道路附屬工程設計規範」亦明定：「行人穿越道長度十五公尺以上道路宜設置行人庇護島；行人穿越道長度廿五公尺以上道路應設置行人庇護島，並得以中央分隔島兼作之」。筆者近年持續倡議「零死亡願景」的道路安全觀念，核心精神是「任何人因為道路交通喪生或重傷，在道德上是完全無法被接受的」。

傳統的道路安全觀念是車輛駕駛背負最大的責任，事故發生都是駕駛或路人的錯。「零死亡願景」體認到人們總會在某些時候犯錯，因此道路設計和相關政策，要能確保當錯誤發生時不至於造成重傷或死亡；道路設計者和政策制定者，應承擔更多改造道路環境與政策的相關責任，以減少車禍的嚴重程度，而不是將責任完全歸咎給駕駛或用路人。政府應即刻體檢所有路口和行人穿越道的設計並盡快修正，以免憾事再生。

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