米與汽車 壓垮石破茂政權

日本參議院選舉投票，據日媒公布之出口民調顯示，自民黨和公明黨組成的執政聯盟在本次選舉所獲席位數或將少於五十，執政聯盟預計將失去參議院過半議席。首相石破茂領導的內閣支持率正從「危險水域」走向「下台水域」，引爆一場「石破天驚」的執政危險。執政聯盟最終能否維持優勢，或面臨下台換黨執政？正在倒數中。

在日本政壇，內閣支持率低於三成被視為身處「危險水域」；跌破二成被視為「下台水域」。據選前最新民調，石破茂內閣支持率降至廿點八％，較上月下跌六點二％，創執政來新低；不支持率升至五十五％，較上月增加六點六％，亦創下不滿意度新高。且自民黨支持率僅二成三，為十三年來最低。

目前由自民黨與公明黨組成的執政黨聯盟，在眾議院未獲得過半數席位，在「少數執政」的弱勢下，參議院選舉結果將影響政權更迭或架構。過去兩屆議會已顯示出少數派政府的困境，為了通過法案不得不向反對黨派讓步。若自民黨於此次參議院選舉再度失利，或可能走上更激進的政治策略。

日本經濟正處於內外交迫的窘境中，令執政黨黔驢技窮、進退兩難。對外，面對川普關稅戰的談判，堅決抵死不讓步；尤其汽車及其零組件，是其出口美國的最大支柱產業，單就豐田一家車廠，營業利潤已下降約五分之一，日本為此主張豁免汽車關稅，但美國並不將其列在談判議程。

對內最大攻防議題是物價高，執政黨主張發補貼，在野黨呼籲減稅。最大在野黨立憲民主黨則訴求將食品消費稅在一年內降至零，力抗高物價。尤其是前所未有的稻米危機，過去一年米價翻倍，搶購、囤積、限購成常態，米與政治、公信力之間深層聯結再度出現張力。歷史記憶、現實壓力與政治結構三重張力匯聚於一碗米飯，讓這場米食風波遠超出單純農業危機，劇變為日本社會對政治信任的全面拷問。

日本前農林水產大臣江藤拓「我從不買米」的言論，不僅激發民怨怒火，也將石破茂政權推向信任斷裂的深淵。人們還記得一九一八年「米騷動」及一九九三年「平成米騷動」的動亂，如今的「令和米騷動」正復刻歷史經驗；米在日本不只是食品，更是制度、情感與利益的交集。

自民黨的米糧政策，是以穩固農業選票為目標的政治工程；但消費者無法接受米荒及高價米，且薪資低迷與通膨失控疊加的痛苦指數令人吃不消，還有囤積亂象，劍指執政黨監管失靈。自民黨在百姓飯碗、制度深度綑綁的利益結構中掙扎。當米糧政策的結構性矛盾築底、歷史記憶擾動、執政與人民脫節，人民怒氣終於噴發。

更深的矛盾則衝向執政黨內部。在美日關稅談判陷入僵局之際，石破茂政府計畫擴大美國米進口以換取關稅豁免，未料還沒上談判桌，已引起自民黨內部和一向身為其鐵桿支持者的農民們強烈反彈。川普想出口美國米以解其燃眉之急，不過東京並不接受，華盛頓也不滿、要再加關稅，可謂左右為難，屋漏偏逢連夜雨。

米價大暴漲，撕裂日本社會底層的生活穩定；川普關稅戰也深切遏制經濟成長及汽車產業的發展，內外雙重壓倒性的民生焦點，正在對石破茂內閣進行生死審判，情勢不樂觀。

「米與汽車」正在重構日本政治與經濟風貌，民生經濟問題始終是政治下層建築，底層結構不穩將吞噬上層政治權力。且加上政黨更迭，外溢的蝴蝶效應也將衝擊貨幣政策、債券市場，甚至可能誘發一場全球金融市場動盪。從日本這場選舉，亦可預見未來全球巿場的風險性上升螺旋。