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科技．人文聯合講座／漂流與醒悟

聯合報／ 林一平
作者臨摹劇中巨型虎偶。林一平／繪
作者臨摹劇中巨型虎偶。林一平／繪

我最近在台北國家戲劇院觀賞了《少年Pi的奇幻漂流舞台劇。這場演出不僅震撼人心，更挑戰了感官與情緒，讓觀眾在短短兩小時內歷經一場心靈的漂流之旅。

原著小說講述一位名叫Pi的少年，在海難中失去家人，獨自漂流於浩瀚太平洋上長達二二七天。獲救後他敘述與一隻名為理查．帕克的孟加拉虎共處於狹小的救生艇。這個故事既是寓言，也是對人性與信仰的深層探問。而要將這樣一段在大海與猛獸間展開的冒險搬上舞台，難度相當高。

但這部作品成功將故事化為舞台藝術的高峰。巨型虎偶由多位操偶師協力演出，動作流暢細膩，呼吸、步伐甚至怒吼都真實到令人屏息。隨著劇情的推進，我幾乎忘了牠是木偶，而將牠視為真正存在的猛獸。牠威嚴、危險、孤傲，卻又如鏡映出Pi內心的恐懼與意志，對牠產生敬畏。當牠飢餓虛弱時，又讓觀眾不自覺地投射情感。

舞台設計巧妙運用國家戲劇院的燈光、布景與機關變換，將空間幻化為海洋、動物園、暴風中心與奇幻之島。這些場景之間的流轉流暢自如，不僅令人驚嘆劇場技術，更讓觀眾身歷其境。場景轉換與情節節奏緊密結合，使觀賞過程毫無冷場。從人力操控戲偶到高科技的視覺投影，每一處設計都令人讚嘆，每一幕都充滿張力與創意，將國家戲劇院的舞臺功能發揮到極致。

然而，這齣戲的動人之處並不僅止於視覺震撼，更在於情感的深度與哲思的觸動。我曾讀過小說，也看過電影，但在近距離的舞台現場，更能感受角色的痛苦與掙扎。Pi的求生歷程不再只是文字或影像中的情節，而是一場我能感同身受的生命搏鬥。

劇中忠實呈現原著對「信仰與真相」的思辨。當Pi向調查人員說出兩種版本的生還故事時，不只見證他如何說服他人，更被迫回望自身選擇：我們願意相信什麼樣的故事？是殘酷的現實，還是理想化的寓言？這一刻，戲劇不再只是表演，而成了鏡子，映照出每一位觀眾對「真實」的定義。

《少年Pi》的旅程象徵的不只是個別少年的漂流，更是所有人在面對失落、孤獨與恐懼時的生存圖譜。Pi所經歷的，不過是人生荒海的縮影。而那隻猛虎，也許正代表我們心中無以名狀的情緒，那是憤怒、悲傷、恐懼，甚至是對自身極限的挑戰。

《少年Pi》的「生存寓言」與「信仰考驗」如同《白鯨記》（Moby-Dick）；而其「不可靠敘事」的結構，則更貼近心理懸疑小說《禁閉島》（Shutter Island）。在這齣文化饗宴，我們彷彿與Pi一同航行，在不確定與希望間掙扎。那不只是對一場精湛演出的讚賞，更是對一段靈魂旅程的回應。

演出結束、燈光亮起，我靜靜走出國家戲劇院，心中卻仍在漂流。這齣戲沒有告訴觀眾答案，而是留下了一個深刻的問題：當現實與想像交會時，我們究竟選擇相信什麼？或許，就如同Pi所做的選擇一樣，真相不只是事實的呈現，更是我們賴以存活的信念。

（作者為前科技部代理部長）

藝術作品 舞台 恐懼 少年Pi的奇幻漂流 小說 孤獨 劇場 信仰

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