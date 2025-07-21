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大屋頂下／中華民國與中國方向 系列⑧ 否國共內戰 要兩岸共榮

聯合報／ 黃年

本文是此系列的終篇。原擬的標題是：「兩岸共同推進衛生福利好嗎？」文末會說為什麼。

瞻望前路。台灣的追求在「和平發展」，大陸的追求在「和平崛起」。這兩個目標皆與兩岸關係密切交纏。

先談台灣要和平發展。借當下的熱議來說，將台灣建立成「世界ＡＩ中心」確是一個憧憬。要發展ＡＩ，黃仁勳主張回復核能。但只有核能還不夠，另一個更重要的條件是台灣不能一直是「台獨是非之地」。美國拆走台積電，主要的理由或藉口即是「台灣是全球最危險的地方」；台積電不能久留台灣，黃仁勳就能嗎？或許他一時可用台灣作踏腳石，恐亦非久留之地。

燕不巢飛瀑，魚不游沸鼎。「ＡＩ島」與「台獨島」是一組互斥的概念。因此，台灣若要追求和平發展，就至少不能將台灣一直搞成一個「台獨是非之地」。這應是黃仁勳心知肚明但口未言的。

再談大陸要和平崛起。大陸處於「中國崛起」與「世界圍堵」的劇烈衝突中。中共除了要「把自己的事件做好」，同樣重要的是必須處理好兩岸關係。因為，兩岸關係正是「中國崛起vs.世界圍堵」之間的關鍵介面。一方面，中共若主動武統台灣也就不必奢望能和平崛起，且另一方面台灣亦可能是國際要用以「讓中國上當」的陷阱（習近平語）。

因此，前文指出，台灣的「和平發展」與大陸的「和平崛起」，皆與兩岸關係密切交纏。

但是，兩岸當局現今的兩岸操作卻都是失敗的。

失去海峽中線，是失去了兩岸的「軍事中線」。失去九二共識，則是失去了兩岸的「政治中線」。

大陸的兩岸政策是失敗的。中共的「三論四統」皆失敗。三論，一國兩制、九二共識及中華民國已經滅亡論，皆失敗。四統，和統、武統、惠統、融統，也都失敗。軍機繞台，雖是匕現，也是圖窮與技窮。

民進黨主政十七年的兩岸政策也是失敗的。民進黨其實明明知道台獨是一騙術（近日已公開否定台灣地位未定論，確認台灣主權屬於中華民國），且台獨亦在現實上不可能（邱義仁說，除非瘋子才搞台獨），賴清德卻仍用種種「內殺型台獨」手段來裂解中華民國，自毀長城，自掘墳墓。

撥亂反正之道，首先兩岸可以共同維護「大屋頂中國／大屋頂中華」之類的概念；這個「上位中國」，原已存在，就在眼前，接納了即可開展「分治而不分裂」的兩岸和平競合關係。

中共應敬畏中華民國的存在是中華民族的歷史恩典，要為中華民族珍惜中華民國。台灣亦應珍惜中華民國今日能成為「兩岸民主燈塔」的角色，勿以十四億中國人為敵，而應當勇敢參與對「中國方向」的打造與追求。

亦即，中華民國應當參與「中國方向」的追求，中華人民共和國也應迎納中華民國參與「中國方向」的標定。

沒有參與，就沒有認同。

倘若中共對台灣甚至當面連「中華民國」四個字也不准說，那麼所謂「平等協商／什麼都可以談」豈不成了一句鬼話？

天理何在。中華民國會接受一個當面連「中華民國」都不能談的兩岸方案嗎？

至於台灣，萬勿被美國的「地緣政治」所挾持。美國的目標甚至是將台灣變成「美國豪豬」來阻滯中國崛起，但台灣的目標則應在努力營造和平競合的兩岸關係。台灣不能做美國的一隻長期在牛棚裡待命的「美國豪豬」，而必須致力於不要「引戰」，使戰爭不要發生。

台灣不要想著「中國崩潰論」，不必唱衰中國大陸的日趨富強，反而應為十四億人寄以善意的祝福。中華民國無意與美西方聯手阻滯中國崛起，實際上也阻滯不了，中華民國關注的是「中國方向」與「中國往何處去」。

面對大陸，賴清德應當知道：中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。

亦即，中華民國本來就是中國，更應在參與「中國方向／中國往何處去」的議題中為中華民族表達當然的話語權。

但是，賴清德今日的操作卻變成了：中華民國，「中華」漸淘空，「民國」已異化。

如此，在民族上，「中華」失去了能量；在民主上，「民國」變成了「內殺型台獨」。

回到前文。台灣不能做一個「台獨島」，永遠淪為「台獨是非之地」，而希望能蛻變成一個「ＡＩ島」。如前文主張台灣可祝福大陸，則大陸也可祝福台灣成為「ＡＩ島」，因為台灣若想成為「ＡＩ島」，那就不能以「台獨島」作繭自縛。

何克臻此？只要將「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」變成「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」，即可「定錨中華民國，共構和平競合」。

在結束本系列時，希望能有三句話留下印象：

一、中國內涵：自由是人性的本質，民主是文明的方向。

二、兩岸解決方案：為人類文明建立典範，為中華民族創造救贖。

三、中華民國：愈「中華」，「民國」愈有力量。

好了。現在可以說一說為什麼本文原訂的標題是：「兩岸共同推進衛生福利好嗎？」

本系列的主旨是：我們不要國共內戰，那是兩黨冤仇；我們要兩岸共榮，這才是人民的視角。

而且，正因中國大陸改革開放有今日成績，所以可寄以更高大的期望；亦以中華民國能有今日表現，更應受到珍惜衛護。

歷史恩典，應當敬畏。

因此，希望兩岸能夠走出「國共內戰」的誤區，聯袂朝向「中國方向／更好的中國」邁進。

更好的中國，不是中華人民共和國及中華民國誰吃掉誰的中國，而應當是共同努力創造「讓全體中國人過上更好日子」的中國。

更好的日子，就是更好的經濟生活與更好的政治生活。更好的經濟生活就是希望老百姓的荷包更滿一些，更好的政治生活就是希望老百姓有更自由民主的人生。

如果只說「你多一點民主／我多一點民族」之類的話，這好像還是一種形而上的視角；但若從「讓全體中國人過上更好日子」作為兩岸共同目標，這就是兩岸人民的共同憧憬了。

比如說，僅舉一隅，衛生福利是兩岸人民的共同關注。台灣的衛生福利成績不錯，大陸也始終以衛生福利為治理的重點。那麼，兩岸能不能不要再比賽「國共內戰」，而改以共同推進衛生福利等百姓福祉？

兩岸相互祝福，共同推進「讓人民過上更好日子」好嗎？從這個視角出發，必更能回答中國往何處去及兩岸往何處去。

（系列完）

賴清德 習近平 海峽中線 民進黨 台獨 兩岸關係 兩岸政策 中華民國台灣 中共 AI

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