公車輾斃醫師 正視用路人高齡化時代來臨

衛福部桃園醫院外科主任周佳正日前綠燈時行經斑馬線，遭左轉的公車輾斃，憾事令人心痛與惋惜！筆者身為汽車駕駛人，觀察到幾個道路交通現象，希望主其事者能夠痛定思痛，站在保護人民生命安全的角度，策畫改善並提出對策。

首先，台灣人口加速老化，用路人年齡結構逐年攀升，這包括高齡行人與高齡駕駛人。主管機關應與時俱進、揚棄舊思維，不論交通政策法令的研訂或道路交通設施的改善，均應正視用路人高齡化時代的到來，想想該如何為他們打造更安全的用路空間？

其次，道安教育應自幼年及早開始，才能塑造長期穩定的道路禮讓文化，教育機關責無旁貸。在此呼籲學校的道安教育課程，不能再停留於口號與辦活動，應列為正規課程，使禮讓文化有效深植孩童心靈，為台灣的道路禮讓文化全面撒下安全的種子。

第三，駕駛人年齡層多元化、道路違規態樣多樣化。若以廿年為一代，從廿歲起算至八十歲，道路駕駛人可謂「四代同堂」；若再加上愈來愈多的無照駕駛者，更是「五代同堂」。年齡不同的駕駛，展現出不同的心智與行為，舉凡酒駕、毒駕、超速、逼車、疲勞駕駛等，都需加強取締、加重處罰，並針對時空轉變、參照最新的大數據擬定安全對策，才能有效舒緩交通亂象。

再者，行人過馬路時應提升自我安全意識，禮貌性回應並提高警覺、快步通過。駕駛人若有酒駕、毒駕、疲勞駕駛時，此時行人處於極端危險狀態；行人過馬路時尤須全神貫注快步通過，絕不能刻意放慢腳步，甚至邊走路邊滑手機，這是拿性命當賭注，實不可取！

最後，一些公車／大車司機有慣性魯莽的駕駛行為，因為大車在馬路上占據大範圍與動線，若發生事故，對用路人或公車上的乘客即可能造成嚴重傷害。主管機關與公車／大車業者應加強管理、考核處於高風險狀態的司機，建立並嚴格執行淘汰制度，絕不能鄉愿行事，才能保障大多數用路人與乘客的生命安全。

台灣的道路禮讓文化還在萌芽階段，雖然修法重罰後不能說沒有進步，但若要說已完全「內化」成日常生活價值觀則為時尚早。對此，我們不得不語重心長地吶喊一聲：加油吧！台灣交通！