大罷免仇恨動員 民主退步

周末到傳統市場買菜，碰到國民黨立委萬美玲團隊在宣導反罷免，隔著馬路卻有人不斷叫囂：「萬美玲是共產黨」。雖然這只是一位民眾的情緒語言，但是一葉知秋，民進黨似乎意圖透過大罷免對支持者及社會大眾洗腦，傳達的理念卻不利於民主發展。

在此之前，民進黨辱罵政治異己常用的語言，譬如「賣台集團」、「中共同路人」、「中共統戰的在地協力者」，最多是把對立陣營視為中共的「幫凶」。然而，如今民進黨在大罷免的作為，刻意催化社會仇恨以強化動員力量，國民黨立委因此被支持大罷免者認定是「共產黨」。在沒有法律證據的前提下，直接將政治異己從「幫凶」升級為「敵人」，這種思維邏輯也許有利於大罷免，但對民主政治的良性發展無異飲鴆止渴。

如果國民黨的立委是共產黨，依據同樣的標準，民眾黨的立委也是；如果民進黨的「反共」是把中國定位為境外敵對勢力，對於「境內的共產黨」當然必須驅離或消滅，必欲去之而後快，這似乎和賴總統的「打掉雜質」若合符節。但這種必須剷除所有異己的政治理念，是自由社會的價值觀嗎？

威權或獨裁政治忽視個體性，經常以「國家」或「公共」利益之名，要求個人犧牲或對個人進行迫害。相較之下，自由社會最可貴的是珍視個體，在不違反合理律法的前提下，每一個人都是自由、平等、尊嚴的存在者，沒有人高人一等，所以也沒有人是「雜質」。在任何抽象的哲學、道德、政治或宗教主張上，沒有人可因宣揚「自己的主張是真理」，而對不同的觀點進行打壓、羞辱或噤聲。

事實上，重視每個人的平等尊嚴，正是揚棄封建、邁入自由社會最重要的進步價值。遺憾的是，一個以「進步」為名的政黨，在大罷免展現的卻是排他、唯我獨尊、壓抑多元聲音的封建思想。

我們的社會裡有沒有人是「中共同路人」？有沒有人在出賣台灣？可能有，且這樣的人是熱愛自由、民主者共同的敵人，但這些人是誰？不是某人或某一個政黨說了算，一切都應該由法律決定，此即「民主就是法治」的意義。事實上，即使整天高喊「愛台灣」的民進黨及其支持者，是否也可能為了個人利益而出賣台灣？

如果一個政黨為了一己之私，不惜愚民、進行仇恨動員、製造社會對立、鼓吹背離自由民主的退步價值、阻礙並犧牲民主政治的健康發展；即使一時獲利，也終將在歷史長河中遭唾棄，因為自由社會的民智一旦開啟，只會進步而不會後退，敗壞的私心將無所遁形！