吹哨者揭弊 勇敢打破官師相護醬缸

昨天聯合報社論評論台師大「抽血換學分」事件是「假藉學術之名遂行剝削」，下午台師大校長、相關行政主管、脅迫學生抽血的教授，終在民情激憤的輿論壓力下集體鞠躬道歉，承認錯誤與過失；教育部也聲明要求台師大嚴厲處分利用權勢傷害學生的教授。這戲劇化的轉折，讓我想起美國前總統約翰甘迺迪的名言：「一個人可以改變世界，而每個人都該去嘗試。」

簡奇陞同學挺身而出、堅持揭弊的英勇行為，突破了高教體制內沉默鄉愿，及官官、師師相護的醬缸文化，產生鯰魚效應，為高教體系注入一股清流，更有益於阻卻霸凌、遏制犯罪；而且，對於所有的受害同學而言，有人挺身揭弊，促成加害者接受制裁，其實還具有心理療癒的效果。他們長期以來憋在心裡的冤屈、痛苦，終於有人為他們出了一口怨氣！誠如簡奇陞所說：「未竟之事，難以過去。」現在，駭人聽聞的醜聞終於曝光了，全國矚目，台師大、教育部、國科會、衛福部等，在輿論壓力下，已無法再怠惰、包庇，受害者卡在心中多年的心結，總算可以放下。

社會大眾在此事件中可以學到的功課是：「表達是跨出被壓迫的第一步。」長期遭受霸凌，卻只能一而再再而三的將委屈憋在心裡，這對心理健康是一種戕害，是會憋出病來的。因此，簡同學選擇吹哨，發出聲音，表達冤屈，這是有智慧的選擇。她大聲的吹哨、不停的吹哨，一直吹到所有的人都聽到了，吹到做壞事的人害怕，吹到那些被霸凌的人知道：有人替他們吹哨了！加害者即將遭到制裁，他們的血淚冤屈終於得到了平反！

簡奇陞選擇吹哨揭弊，不僅對受害者是一種心理療癒，更為教育界、體育界做出了重大的貢獻。而對於揭弊人自己，這已經不只是心理療癒了，這更是一種自我實現的過程，因為她跟二○○二年時代雜誌所選出的風雲人物一樣，都是揭弊人、吹哨人，他們傾聽自己內心的聲音，選擇做真實的自己。他們堅信：真相絕對不可以被一筆抹滅，真相就是力量！

簡同學的辯證思維令人讚賞。她在記者會上把墨鏡拿掉，不戴口罩，以本來面目面對媒體記者，她說：「我不需要遮遮掩掩，需要遮遮掩掩的是別人。」沒錯，我們善良正直的人不需要害怕霸凌者，應該害怕的是霸凌者，而不是我們，因為霸凌者的作為是見不得陽光的。

曾國藩說：「君子愈讓，小人愈妄。」選擇沉默、忍讓、不作為，只會讓霸凌者軟土深掘，肆意妄為。只要我們敢表達，只要我們敢說出真相，欺善怕惡的霸凌者才會受到制約，因為：「真相就是力量」！