團滅式大罷免 有道理嗎

大罷免進入最後一周衝刺階段。選舉或罷免應該是理性行為，以「法、理、情」作為思考順序，以形成決策，但現在只剩情緒的發洩，法和理都被情緒矇蔽，請平心靜氣想想，這次大罷免有道理嗎？

先就「制度設計精神」來思考，選舉有「政黨票」，可以讓選民選擇政黨，但罷免沒有，也就是說「罷免」是針對個人，就民意代表個人在議會的表現，而決定要不要罷免他，沒有在野黨全體立委都是罷免對象的「團滅」道理，少數的執政黨對多數在野黨團滅，那就成不容許異音的「獨裁」。

行政權的總統歸甲黨，立法監督權歸乙黨，以維持制衡是很好現象，如果今年大罷免成真，改天國民黨執政，也依樣畫葫蘆，以團滅清剿民進黨，台灣民主將永無寧日，徹底瓦解，我們希望看到這樣的輪迴嗎？

所以我們應該區隔「選舉」和「罷免」，「選舉」是對政黨或候選人的綜合考量，選民投票行為有政黨導向、政見導向、候選人導向的思考，因為政黨統獨立場，或某項政見，如是否支持普發現金，或候選人某項特質而投票給他；但「罷免」只應針對當選人任內表現良窳而投票；如果以該立委的政黨立場作為考量而投下贊成票，那是在推翻一年多前的民意，形成對前次民意的霸凌。

再就「罷免理由」來看，某台街頭訪問，有人支持罷免某立委，理由是家族做土地開發且多人從政，但這個現象是去年選舉投票前就已存在，而且也通過當時民意的檢驗，與「罷免」理由完全扯不上邊。

還有某廣播節目主持人呼籲支持罷免，理由之一是「衛星廣播電視法修法，到時台灣將有很多親中媒體」，台灣是自由國家，任何人都可籌組包含媒體在內的企業，但媒體是特許事業，要取得執照，必須經ＮＣＣ許可，再說即使取得ＮＣＣ執照也不保證可以上架到螢幕，上架是商業機制，由系統業者決定，以前黎智英辦了「蘋果電視」，有執照但上不了架，最後只好賣給另一大亨改名上架，所以這個罷免理由是糊弄的。

他還說「兩岸人民關係條例他們也修法，要開放中國移民快速進來，八年變六年、六年變四年，把門又放得更大」，為什麼中配要受到限縮？我們是不是應思考中配與其它外配一致的標準，若是區隔，是不是有違人權的普世價值；而且中配也是台灣媳婦，疑者不娶，娶了人家就不要疑東疑西。

所有罷免理由都是因仇中而「反共」，很多支持罷免的人都被「反共」蒙了理智，因為藍委不反中，所以就是「親共」、「舔共」該被罷免，若此理由成立，當年黨外為什麼要對抗蔣政權，蔣可是最反共的，試問我們願意回到兩蔣的獨裁時代？

第三是推動者動機，真的是由青鳥推動大罷免，民進黨只是與公民同行？媒體引述國民黨立委王鴻薇說法，民進黨立院總召柯建銘於今年一月廿六日透露，早在去年一月十五日就已規畫在今年二月一日發動罷免；如果此說為真，立委在一月十三日投票產生，隔兩天民進黨即策畫大罷免，表示上述「舔共」理由攏是假，翻桌理由只有一個，就是不認輸。

綠營支持者若不滿藍白國會表現，那就留待二○二八年立委選舉三黨對決，現在的罷免是單邊凌遲，即使贏了，也是勝之不武。