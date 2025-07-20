星期透視／大罷免能幫賴清德實現台獨？

賴清德總統在「團結十講」中明確表明「以罷免打掉雜質」後，他假國安之名遂行權力鬥爭之實，終告水落石出。賴在演講中稱，一九五一年舊金山和約日本放棄對台主張；費解的是，外交部長林佳龍進一步指出，舊金山和約取代開羅宣言及波茨坦公告，而一九九六年首次總統直選後，中華民國政府有效統治並對外代表台灣，也確立了與中華人民共和國互不隸屬。三天後，知名台獨學者發表「告別一九四五年中華民國」短文，稱讚林部長並謂舊金山和約前，日本仍保有對台灣的領土主權，一九四五年國民政府只是盟軍總部授權占領台灣，從未取得對台主權，少了一九四五年的中華民國台灣，才是有別於「一中」的台灣主權。

至此終於恍然大悟，原來大罷免的背後，隱藏著台獨建國的目的；並且，對台獨人士而言，當下似乎是千載難逢的機會之窗！

首先，川普上任後全力壓制中國，不但對中國徵收高關稅，還長臂管轄中轉其他國家的中國產品，並利誘各國對中實施高關稅以換取美國的關稅優惠。若美國對中徵收六十％關稅，今年中國大陸經濟成長將無法保四。畢竟自疫情結束後，中國大陸始終無法走出通縮的困境，既有發展模式難以持續，而新的驅動力能量不足，也讓中國面臨自改革開放以來最嚴重的經濟危機。

其次，過去中國大陸依靠投資、出口、大規模基礎建設，創造空前繁榮的經濟景象，然而這個成功模式卻因地產泡沫化加上疫情和地緣政治因素，導致西方市場受限，供給面政策已不可行。過去地方政府靠賣地，將大筆資金投入基建，再以內捲化壓縮出口價格，隨著地產泡沫化，只能依靠中央政府的財政轉移。去年十二月，中央政治局會議決定放寬貨幣政策，今年三月李强的政府工作報告，將擴大內需立為政府工作的首要，降低利率並擴大發行國債，五月人民銀行報告提出多項具體措施。提振消費、投資和就業必須依賴民企，但過去幾年中央的監管風暴，加上體制上對私企的制度性偏差，私企信心不足。

其三，川普要求大學臣服於他，對眾多律師事務所提起訴訟，嚴厲對付媒體。賴政府有樣學樣，在大學校長會議上指點反中教育，動用檢警搜捕反對黨，許多媒體距離黨的喉舌一步之遙。台獨主張者不斷以海市蜃樓的方式，創造國際抗中神話，美國防部長年初要求歐洲盟邦提高軍費，稱將把資源移至印太地區針對中國，加上美軍轟炸伊朗核設施，又讓這些人興奮不已。

然則，川普主張美國利益至上，他轟炸伊朗不是因為果敢，而是因為以色列已經幫他掃除障礙；最近美中關係軟化，美國務卿魯比歐和中共外長王毅在東協論壇見面時，強調管理分歧，自拜登政府以來，管理分歧已經成為管理台海的潛台詞，台灣人不能一廂情願。

更何況，外交部早在二○一四年即公開澄清開羅宣言具有實質法律拘束力，日本天皇簽署的降伏文書以及一九七二年日中聯合聲明，都明白宣示遵循波茨坦公告將台灣歸還中華民國的立場。

賴清德搞得風風雨雨，其實無法改變任何主權現狀，台獨只有帶來災難，沒有機會之窗！

（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）