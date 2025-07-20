名家縱論／AI與媒體 是佳偶還是怨偶

朱自清一定沒想過他的散文「荷塘月色」，竟被軟體判定ＡＩ生成率達六成。中國大陸出版社和大學寄望用「ＡＩ生成檢測器」充當學術守門人，沒想到閘門本身漏洞百出。

新聞世界裡，ＡＩ生成的假新聞也不斷出錯，尷尬延燒。

新加坡海峽時報報導，吉隆坡一對老夫婦看了一則旅遊影片，跋涉三百公里到霹靂州，抵達後才發現，這段影片是由ＡＩ生成，影片中的美景和纜車根本不存在。

ＡＩ在新聞內容生成的錯誤，屢屢成為媒體焦點。近年最引人注目的是準確性與「訊息幻覺」，即生成式ＡＩ如何把虛假事實、虛構的引言或不正確的引用當成真實。

由於ＡＩ模型是基於現有數據進行訓練，如果資料本身包含文化、人口統計或政治偏見，ＡＩ可能學習並在輸出中延續這些偏見，導致不公平的描述或扭曲的報導。

多數ＡＩ分不清「捏造」與「引述」的差異，更讓記者有機會對政治人物的引述刻意造假。

去年美國懷俄明州一家報紙政治記者佩爾查被抓到用ＡＩ造假。至少有七篇報導用ＡＩ產生虛假引語，其中兩篇包含懷俄明州長戈登的假引述。

「佩爾查事件」顯示，記者和編輯在新聞製作過程，高度依賴ＡＩ工具可能風險很高。

當媒體不斷擁抱ＡＩ，各種錯誤也如洪水般傳出。

彭博社曾發布一則假的「美國汽車關稅生效日期」新聞，並於三月初聲稱川普總統已於二○二四年對加拿大徵收關稅。

洛杉磯時報在評論中刪除用ＡＩ撰寫的段落，因為ＡＩ工具把三Ｋ黨錯誤描述為一個種族主義組織以外的組織。

紐約時報說，彭博社人工智慧新聞摘要自一月以來，至少出現卅六個錯誤，「進展並非一帆風順」。

華盛頓郵報每天一早端出名為「Ask the Post」ＡＩ問題，強調可從當天華郵得到最新的互動式答案，例如川普關稅政策的最新風險是什麼。

彭博新聞社每天發布數千篇新聞和摘要，並說「目前九十九％的人工智慧摘要符合編輯標準…」，但補充，ＡＩ摘要「旨在補充報導，而非取代它」。

中文媒體近來也普遍用ＡＩ產生新聞摘要，看似有模有樣，仍有讓人不安的模板化問題。甚至因ＡＩ沒有人的同理心，在很多細微判斷上出現大問題，凸顯當前ＡＩ在處理複雜資訊和判斷語境的挑戰。

ＡＩ的進步並非獨立完成，而是與人類協作的成果。許多資深媒體人強調，ＡＩ工具雖能輔助新聞工作，但ＡＩ無法取代新聞的「人味」和「判斷力」。英國衛報總編輯就表示，記者最核心的價值在於「揭露真相和挖掘故事的能力」，ＡＩ無法匹敵。

ＡＩ是媒體轉型不可避免的趨勢，關鍵在於如何善用ＡＩ，而非被ＡＩ取代。國內許多媒體都曾深入探討ＡＩ在新聞業的多元應用。「天下」曾撰文分析ＡＩ對記者工作的衝擊與機會；聯合報長期關注國內外媒體使用ＡＩ的案例與挑戰；ＴＶＢＳ導入ＡＩ做晨間新聞後，各線記者彙整資訊時間大幅減少五十％至六十七％，編採人員轉而專注於內容深度與資料分析。

但很多媒體主管表達，ＡＩ工具固然方便，記者對於真問題、真創見、真推理是否有判斷力，反而是最大問題。

這正是應該警惕之處。技術是中立的，有人可以用ＡＩ創造新聞價值，也有人把它用來套公式、拼文章，交差了事。大趨勢下，ＡＩ注定與媒體相伴。至於是佳偶還是怨偶呢？劇本還在發展中。（作者為政大傳播學院教授）