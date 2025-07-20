大屋頂下／中華民國與中國方向 系列⑦ 大屋頂中國就是一個中國

兩岸關係有三個難題：一、一個中國。二、九二共識。三、統一。簡論如下：

先談一個中國。一個中國，言人人殊。不同主體對一個中國有不同看法，同一主體的看法也常搖擺變化。本文試從汪道涵在一九九七年提出的兩個說法談起：

一、現在進行式的一個中國。他說：一個中國不是「現在式」，因為很困難；也不是「未來式」，因為可望不可即，夜長夢多。因此，為何不用「現在進行式」？也就是「現在進行式的一個中國」。

二、共同締造論。他說：「一個中國不等於中華人民共和國，也不等於中華民國，而是兩岸同胞共同締造統一的中國。」他並說：「所謂一個中國，就是一個尚未統一的中國，共同邁向統一的中國。」

容本文引伸「汪兩說」的蘊義：①兩說發表於一九九七年，香港回歸中國，啟動「一國兩制」，可證兩說不同於一國兩制。汪曾說：「香港用聯邦，兩岸用邦聯。」②兩說皆不主張「中華民國已經滅亡論」。無論現在及未來，中華民國皆存在。③兩說稱，「未來式的統一」可望不可即，夜長夢多，這是淡化了「目的論」；因此主張「現在進行式的一個中國」，則是強調「過程論」。也就是說，兩說是在處理「不統／不獨」的狀態。④兩說所稱的「一個中國」可說是一個在中華人民共和國與中華民國之外及之上的「中國」，是一個「第三概念／上位概念」的「中國」，可謂寓有「大屋頂中國／大屋頂中華」之義。

本文認為，汪兩說對「一個中國」的處理最可珍惜。因為兼顧了現在與未來，兼顧了過程與目的，覆蓋周延且發展空間極為靈動。

「大屋頂中國」的發想即曾受汪兩說的啟發。

大屋頂中國：中華民國是三民主義中國，中華人民共和國是社會主義中國；二者皆是一部分的中國，同屬「一個（大屋頂）中國」。

「一個中國」如何處理？可先共同維護一個「第三概念／上位概念」的中國，那就是汪兩說的「一個中國」或「大屋頂中國」。

大屋頂中國，就是一個中國。是現在進行式，也可以是未來式。

再談九二共識。海基會在九二年提出的「第八方案」是九二共識最重要的組成部分，這在近年兩岸爭議中亦經國台辦多次公開確認。

第八方案的主要內容是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義認知各有不同。」

此即「九二共識三要素」：①謀求統一。②一中原則。③一中各表。中共強調①跟②，台灣強調③。近年各方有關爭議，皆出自對三要素不同時期的不同側重。

回頭來看，九二共識曾在兩岸發生十分正面的作用。在二○○八至二○一六年間，馬政府明白標舉「一中各表／不統／不獨／不武」的旗幟，而北京從未公開反對，最後在二○一五年並舉行了相當對等的馬習會，連夜宴也是拆分付帳。可惜，如今一切已是折戟沉沙。

其實，有如「海峽軍事中線」，九二共識可說是好不容易建立起來的「兩岸政治中線」，雙方皆不應輕易放棄。

然而，九二共識關於「一個中國的涵義」，一般的解釋是，大陸方面認為「一個中國就是中華人民共和國」，台灣方面則認為「一個中國就是中華民國」。這種說法只是雙方對內交代，不能說服對方。

因此可見，「對於一個中國的涵義認知各有不同」，此處所指的「一個中國」，必須要有一個「第三概念中國／上位概念中國」的想定，才能將中華民國與中華人民共和國二者皆容納在一個「大屋頂」下。否則「我是中華民國，你是中華人民共和國」的「一中各表」，就可能成為變形的兩國論。

因此，雙方可將「大屋頂中國／大屋頂中華」懸為「一個中國的涵義與認知」，則九二共識就立即有了更大的發展性。因為，大屋頂中國就是一個中國。

再談統一。「統一」這個概念不能在兩岸中消失。例如，中華民國憲法增修條文序言指出「為因應國家統一前的需要」，即是此義。正因存有「統一前／未統一」這個概念，兩岸始可能維持「分治不分裂」的底線，反而得以節制「統一」。

因此，如卜睿哲、葛萊儀等皆主張，台灣不能使北京覺得「統一」已經絕望。

然而，統一畢竟很不容易。對中共來說，「武統有約束／和統無論述」，統一幾成徒托空言。對於台灣來說，「懼統容獨」的社會氛圍方興未艾，統一已成禁忌詞。

因此，在未來相當長時間內，對大陸而言，說統一，主要在表達反對台獨；對台灣來說，不頂撞統一，主要是不撕破臉。

於是，統一在兩岸的動能已相當薄弱，不足成為兩岸互動的主軸。這就牽涉到前文所論「你多一點民主／我多一點民族」，及兩岸在「中國方向」上能否公平參與的問題，這又是說來話長了。

然而，兩岸若想維持「分治而不分裂」的底線，就仍須保留「統一」的議題，並嘗試探尋其中可能存在的正面思考，例如：

一、中共主張「和平統一」。和平統一就一定是「民主統一」，否則即無可能是習近平所說「心靈契合」的統一；台灣的對策即在「統一公投」，以保留「民主」的節制，此為我三十年前所主張。兩岸面對「統一公投」的這個機制，中共始可能實現「和平統一」，而台灣也有了節制統一的「民主防衛機制」。這對兩岸皆是正面思考。

二、統一可以有多種形式及內涵。比如說，可以是誰吃掉誰的「被統一」，也可以是誰都不吃掉誰的「互統一」。在這樣的想像中，邦聯、歐盟模式等皆可進入思考，這也就近乎汪道涵所說的共同締造論了。

再者，統一不易，和平協議也可以是兩岸定錨的方法。

最後再次附上《大屋頂下》擬想的「兩岸關係新路徑」：

一、建構「大屋頂中國／大屋頂中華」概念。二、交換論：以我不台獨，交換你不武統。三、仿東西德，建立「互視為不是外國的國家」的概念。四、過程論：淡化「台獨／統一」的「目的論」，提高「和平競合」的「過程論」。從「合理的過程」邁向「改善之目的」。五、將舊的兩岸關係，即「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，轉向新型兩岸關係，即「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。定錨中華民國，共構和平競合。

不做好過程論，就談不上目的論。（明日續）