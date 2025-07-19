學生淪白老鼠 制度該檢討

台灣師範大學是體育界學術研究龍頭，不僅在運動科學領域具備深厚基礎，更培育出無數優秀運動選手與教育人才。其教授群素質優異，長期肩負國家人才培育重任。然而，近期發生的「強迫抽血事件」，卻引起社會廣泛關注與譁然。台師大第一時間的處分與申訴學生的期待不符，若不是持續長達半年的發聲才獲得民眾的注意，得以將此案出現在公眾視野中，恐也將埋沒於行政程序的處理中。對於學生運動員基本權益的侵害令人遺憾，也再次喚起我們對「運動科學倫理」與「學術研究規範」的深層省思。

首先必須正視：學生來校是為了學習與成長，而不是成為實驗的「白老鼠」。在此事件中，若學生在未充分知情與同意下被納入研究，已明顯違背研究倫理與個人身體自主原則。追責過程中，不僅台師大應嚴肅檢討，相關主管機關如教育部、衛福部、國科會，甚至計畫審查制度與監督機制，也都必須全面盤整與問責。

責任的釐清，不應淪為切割卸責，而是為了建立更完善的制度。運動科學的發展需要研究，也需要現場第一線師長、教練與選手的信任與投入。如果制度未能保障參與者的尊嚴與安全，最終將傷害的是整個學術與體育發展的根基。

期盼未來國家層級制度改革，建構更具人權保障意識的研究倫理審查制度，讓參與者能真正「知情並自願」，不再淪為權力與制度下的犧牲者。

教育場域應有所警惕與修正，學校應以教育為本，重新強調學生的學習主體性與權利意識，對研究倫理與指導關係進行再教育與落實；也應完善運動員權益保護機制，盡速設立學生運動員申訴管道與第三方監督平台，為弱勢學生提供說話的空間。

同時，也要給仍在默默耕耘的教練與教師鼓勵。在錯誤中反省與學習，是成熟社會的表現。認真的教育工作者不該被一體撻伐，而是要從制度改革中找到新的支持力量，繼續陪伴選手在人生與運動的道路上前進。

錯誤可以糾正，改革不容停歇。選手的路仍然是康莊大道，每一位關心教育與體育的人，都該成為這條大道上正義與良知的守護者。