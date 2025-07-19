近日聯合報報導數則缺藥相關新聞，此問題影響國民健康及生活品質甚巨，值得關注。

缺藥對社會各層面造成深遠影響。在臨床方面，患者照護品質首當其衝，可能導致治療延誤、病情惡化，甚至增加發病率和死亡率；@@@醫護人員@@@被迫使用次優或不熟悉的替代藥物，這不僅增加了用藥錯誤和不良反應的風險，也可能導致治療中斷或取消，影響患者的健康。

經濟影響也十分明顯。醫療系統的營運成本會因尋找替代供應、管理缺藥資訊及額外工作量而增加；患者可能荷包失血，同時治療中斷導致生產力下降，造成間接的經濟損失。

此外，醫院為確保供應而囤積藥物，也增加了過期浪費的風險。

從公共衛生和社會角度來看，長期缺藥會侵蝕大眾對醫療系統的信任。

在疫情期間，關鍵藥物供應不穩定可能引發更廣泛的健康危機，甚至構成國家安全隱患；患者和醫療人員更承受包括焦慮、沮喪和信任危機等巨大的心理壓力。