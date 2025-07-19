違背倫理的研究如血鑽石

「何謂ＩＲＢ」？相信目前爆發國立台灣師範大學（以下簡稱台師大）女子足球隊多年來在校被抽血事件沸沸揚揚，也讓社會大眾開始關注到這項制度。本人有幸身為台北榮民總醫院（以下簡稱北榮）ＩＲＢ的一員，雖無權代表北榮發聲，但卻希望能以ＩＲＢ委員的視角，除了詮釋其意義及行使的職權，更希望闡述「知情同意」之面向。

隨著研究倫理意識的普遍提升，人體研究倫理審查制度逐漸受到社會大眾與學術界的關注。人體研究倫理審查委員會（ＩＲＢ），係專責審查涉及人類受試者之研究計畫，其核心任務在於確保研究設計及執行過程符合倫理準則，並有效保障受試者之尊嚴、權益與身心安全。

針對台師大女足抽血事件，個人有一些話不吐不快，尤其是「知情同意」部分。

近日已有醫檢人員受訪指出，包括受試人員有權在無需提出任何理由的情況下退出實驗、該等退出不得影響其接受院方原本應提供之診療與服務。最基本的概念，相信台師大女足未被告知。

再者，根據個人經驗，即使醫院內部，包括國科會、衛福部等計畫在內的研究申請中，關於受試者檢體與數據資料的保存與運用，皆有清楚規範，這亦是委員最常表達意見與重視之處。主要範疇如：受試者風險與權益的保障、受試者機密資料性與隱私維護原則、如何確保受試者之隱私權利不受侵害、如何避免受試者在參與決策時遭受脅迫或不當干預、應明確告知受試者有權拒絕參與研究，並可於任何時間撤回同意，且不影響其原有之醫療權益與疾病處遇。

此外，在合法情境下，尚須明定以下事項：一，檢體採集程序是否合於法規，是否完成去識別化處理；二，該檢體用途是否限於本次實驗；三，樣本之採集是否合法，以及存放地點、保存年限與後續銷毀時程；四，檢查數據的保密機制與檢閱權限；五，資料儲存電腦由誰負責管控、何人具備查閱權限、以及如何執行保存與銷毀流程等，上述規範俱為種種保護受試者之舉措。

就台師大足球隊抽血事件所反映之問題，本案中（北檢現已列他字案偵辦），學生顯然處於極為弱勢之地位，相關細節經由媒體披露，在此不再贅述。惟有幾點應予嚴正指出：除了權力結構與資訊明顯不對等，學生更被剝奪了作為受試者應享有上述的知情權；試驗進行者對受試對象之基本尊重亦明顯不足，更遑論關於檢體資料之使用與保存等不當倫理問題，茲事體大。

「護理師公會全國聯合會」昨天發布五點聲明，強調本事件違背醫療專業標準與相關法令規定。聲明指出，動／靜脈抽血屬於侵入性醫療行為，須具備專業醫療技術，依法應由合格醫事人員依照法定程序執行。

以個人觀點審度之，一項層層相護共構、受試者莫知所以然下所進行的試驗，即便真具有某些學術價值，如同「血鑽石」般不公不義，終究是學生以大量的血與淚所換來，嚴重違背學術研究與醫學倫理。

祝福勇敢發聲的同學，不僅沉著以對，口齒清晰條理分明，更揭開了團團迷霧中的黑盒子，挺身而出，捍衛了自身應有的權利。