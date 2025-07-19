還稅於民 給弱勢前行的力量

立法院三讀通過普發現金一萬元，把稅收超徵讓全民共享、還稅於民，民眾樂見其成，何況還真不少人民期待這個救急紅包。

明明是做對的事，不懂民進黨為何千方百計阻撓？行政院長卓榮泰先是說一萬元只能買冰箱或遙控飛機，被網友罵何不食肉糜；又指普發現金需舉債千億，「道德上過不過得去」？這就讓人納悶，不是超徵五千多億？只不過把錢還給人民，怎麼變成要舉債呢？發錢給百姓一個小確幸，讓弱勢日子好過些，怎麼會陷入內心交戰呢？大罷免浪費民脂民膏，道德上就過得去嗎？何況現任立委任期尚久、凳子都還沒坐熱，就發動大罷免，道德上過得去嗎？

超徵稅收，從另一角度說明台灣嚴重貧富不均、很多企業主不願和員工分享經濟成果。政府看到的是經濟繁榮表象，弱勢族群看到的是朱門酒肉臭、路有凍死骨。還稅於民，多少照顧到弱勢族群，讓底層人們也能分享一點點經濟果實，用來補貼房租、水電、日用品等。當弱勢族群房租繳不出來，面臨被房東趕出去，這一萬元不啻是天降甘霖。只是政府為何對於給民眾一萬元紅包如此捨不得？

綠營及其側翼反對普發現金，且看現金發下來後，搞不好他們比誰都高興。筆者有一名綠營同事，大罵普發現金不合理，我問她，那你要去領嗎？她回當然。我說領了別忘捐出去，她立馬說想用這筆錢出國旅遊。

嘴巴說不要，身體卻很誠實，一邊把錢往口袋塞，一邊罵在野黨浪費。就好比廚師端出一道道美味佳餚，本該被讚美，卻被謾罵，綠營側翼一邊批評不好吃，然後一邊把菜吃光光，真是吃飽了打廚子、念完經打和尚。

還稅於民，南韓、新加坡早有先例。小女兒去年五月到日本打工度假，八月日本政府針對收入不多的民眾、包括在日居留的外國人發了十萬日幣現金（約合台幣兩萬），今年一月份又發了三萬日幣。女兒高興地說：「日本政府又發錢了。」雖然她打工也被扣稅，但她說日本政府體恤民眾，因應萬物高漲，這幾年每年都發錢給民眾，她也因而受惠。

政府超徵稅收，表面看似經濟大好，但實際財富過份集中在少數人手中，先前媒體曾報導中產階級消失，貧富差距越來越懸殊。經濟繁榮的表面，是常被遺忘的社會底層，貧窮、疾病、孤獨、無助、陰暗、眼淚，那些在生存線上苦苦掙扎的人們。

不管稅繳多繳少，不可否認，經濟成果是全民共同打拚出來的，取之於民，用之於民。雖然也是杯水車薪，但對許多家庭不無小補，對弱勢族群則如春天的一場及時雨，滋潤乾涸的心田，帶來希望，因而有了繼續前行的力量。