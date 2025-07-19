數位民粹正在侵蝕民主

專欄作家內森．彭伯頓，在日前發表於《紐約時報》的專文「若想看清共和黨政治走向，就看他們的迷因」中指出：「傳統式的政治風格正被一種新興語言吞併—極端挑釁、毫無底線、煽風點火，不為理念，只為在網路上掀起聲浪，創造點閱與瘋傳。」原是針對美國右翼政治的轉向，但放入當前台灣「大罷免」情境，卻展現驚人的對應。

二○二五年夏天，台灣正經歷史上最大規模的罷免行動。這場行動的節奏與規模，已不再是傳統公民動員的延伸，更像是社群演算法驅動下的情緒感染。根據《金融時報》報導，若成功罷免達十二席，民進黨即可能掌握國會主導權。國民黨與民眾黨抨擊此舉為「選輸翻桌」，民進黨則宣稱這是「反中保台」的制度正義戰。

然而，這場罷免的主戰場，並不在街頭與議會，而在社群平台。由導演楊力州發起的「Taiwan Action」計畫，透過短影音、布袋戲與動畫敘事，在YouTube與Telegram迅速擴散。從發起、擴散到情緒動員，這場罷免展現出高度社群化、視覺化與病毒式的動員結構。

它不僅是藍綠選民的怨氣出口，更成為「數位民粹政治」在台灣的集體試煉。演算法推播高情緒內容，讓選民接觸政治的方式從討論轉為反射，從辯證變為表態。一張迷因圖、一支影片、一句口號，往往比完整政見書更具動員力。正如彭伯頓所言，這種政治風格「殘酷無情、煽動至極，並設計成為病毒式傳播」。

當政治動員轉為社群操作後，罷免行動的民主意涵也變得模糊。部分選民已對「連罷帶補」的節奏感到疲乏，並開始質疑大罷免的正當性與實益。近期接二連三爆發連署造假、個資外洩、ＡＩ偽音與假影片等爭議，暴露出制度在面對數位民粹時的脆弱。

這不僅是政治操作的副作用，更是制度治理遲滯的反射。當公民參與僅止於轉傳與按讚，當制度缺乏對數位工具的治理力，民主便逐步籠罩在被操控的陰影。為遏止數位民粹侵蝕制度正當性，台灣亟需修補三道防線：

第一，平台治理。應要求政治內容明確標示來源與資助單位，並揭露演算法推薦邏輯，防止平台以「中立」迴避責任；第二，罷免法制改革。合理化罷免門檻與比率，強化連署驗證，導入ＡＩ偵測，規範影音素材來源，避免制度淪為政治翻案工具；第三，公民素養再啟動。將媒體識讀、數位公民意識與資訊倫理納入教育體系，建立對假訊息與情緒操弄的免疫力。

正如喬治・歐威爾所警示：「一個社會離真相越遠，就越憎恨說出真相的人。」當民主的敵人不再是軍隊或政變，而是演算法與表情符號；當政治話語被壓縮為貼圖、洗版與口號，我們也正消解制度的厚度與治理的韌性。

台灣若欲成為亞洲民主的典範，靠的不只是選票，而是制度設計的前瞻、公民社會的成熟，以及對數位政治倫理的堅持。大罷免之後，真正的民主考驗才剛剛開始。