那年代的教育舊思維 該拋棄了

台師大女足隊「抽血換學分」的爭議持續延燒，不僅政院、教育部、國科會深切關注，也引發社會譁然。這項由多所大學共同執行的國科會計畫之所以引起軒然大波，其中幾個爭議點在：

以強制的方式要求女足隊員配合，不配合者將扣留四年的修習學分；抽血過程頻繁粗糙，有無以醫事專業人員執行不得而知，有違學倫；抽血受測費未發給參與學生，而是移作隊費；灌輸不配合就是缺乏團隊榮譽的觀念，造成球員精神壓力。

過往曾是「木蘭女足」的「亞洲一姊」周台英在進入學術殿堂後，當然也會有論文發表和升等的壓力。而能通過國科會計畫的審核，不僅有助於教練的訓練工作，累積的研究成果日後發表，必能奠定其學術地位，兩者可謂相得益彰。只是囿於舊思維的束縛便宜行事，才會造成今日難以收拾的局面。

我們這一代四、五年級出身的運動員，承襲傳統斯巴達式的訓練方式，教練下達的指令必須貫徹執行、不容挑戰。

當年無論在國家訓練營中，或體育系課堂上，教練端出的「訓練菜單」和教授們授課的方式及規定，只有竭力配合服從，不得有絲毫「個人意見」。那個年代大學教授有絕對的權威，也罕見學生有異議。

但回過頭看，這樣是否合理？

如今申訴管道暢通，學生評鑑教師制度健全，在大學任教只能更加兢兢業業，才能經得起各項考驗。「扣留學分」云云，無非是希望隊員配合，畢竟若未經正規程序，哪能說扣就扣。

作為球隊教練，筆者深信周教練的付出。以球隊經費運作為例，出外比賽有許多支出無法報帳，若非教練自掏腰包，就須有一筆經費支應，教練挪用受測費為隊費，可能是為了顧及球隊不時之需。如學期末犒賞隊員辛勞聚餐吃buffet，有時連教練補助都投入仍不夠，何況有些教練還是義務職。

我想周教練以為與球員建立的感情深厚，才會在諸多配套（如事後才補簽同意書）未臻完備的情況下貿然行事。被提報「霸凌委員會」各界撻伐聲浪紛至沓來，個人深感遺憾。

如今教師執教面臨挑戰，只要有時間就給予術科補考機會；以投稿參加運動心得徵文比賽、或協助運動會的服務工作，均可作為術科考試的成績抵免。

但對於這樣的機會，一些學生不但不能感受教師釋出的善意，成績被當仍在期末的「教學意見調查表」上寫道「老師要求過於嚴苛」。

大專院校教師若無明確認知，挫折與無力感必不可免。時代已大不同，唯有調整舊有思維，讓多數人認同你的做法，才能使師生關係更趨和諧。