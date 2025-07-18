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切結拒領萬元 政治情勒
立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」普發現金一萬元，是否覆議行政院仍態度不明，卻已出現「放棄領取切結書」，企圖營造「普發現金，癱瘓台灣」的抹黑戰術，已經淪為情緒勒索。
網路對於「放棄領取普發一萬元切結書」討論廣泛，有自稱青鳥行動參與者公開簽署文件，公開自願放棄普發一萬元現金，還去特定政治人物臉書洗版，以表對賴政府能源政策的忠貞不二。當然，網路上也不乏對切結書的諷刺之聲。
事實上，簽切結書此舉不僅未能彰顯政治潔癖，反而暴露出政治操作的明顯破綻，將全民普發的政策轉化為政治表態的道具，營造一種「領了就不配挺台灣」的道德觀。
一萬現金屬於全民稅收盈餘的回饋措施，本有普遍性與無差別性，怎能夠以政治立場、年齡、性別作為發放依據？依據現行的財政作業，普發現金通常透過戶頭自動匯入，不論民眾簽署任何文件都不具有法律效益，也難以在行政系統中執行。這種「虛擬自廢權利」契約，已對公民權利造成誤導。
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