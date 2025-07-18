普發一萬是法盲？卓揆難服人

立法院日前通過行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，刪除給台電撥補的一千億元並增加全民普發現金一萬元。連日來政府與民間各有不同回應，卓揆怒指在野黨違憲、「法盲」，但對於是否啟動覆議，卻是態度不明。

在野黨是否「法盲」？依預算法第八十三條規定，行政院在下列特別情事下得於年度總預算外提出特別預算：一，國防緊急設施或戰爭；二，國家經濟重大變故；三，重大災變；四，不定期或數年一次之重大政事。質言之，行政院編列特別預算案有法可循。但自扁政府後，行政院編列特別預算前，皆先制定事涉特別預算的「條例」或「特別條例」法案，主要是為逃避公共債務法的「財政紀律」規制。

因此，該為編列特別預算制定的「特別條例」，本身即是違反預算法、公共債務法、財政紀律法的「特別法」，為規避「普通法」的惡法。

這是因為該特別條例的法意旨，本在於「特別法優於普通法」的適用原則下，以明顯違反財政紀律法制、卻又可阻卻違法的惡法性質，充作民進黨自以為是的「護身符」，明顯是法制瑕疵。民進黨政府指謫「普發現金」違憲或違法，顯然並不足以說服學者專家。

再者，行政院稱在野黨提出「普發現金」係違憲或違法，是因認為在野黨立委違反憲法第七十條：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」；但立法院至今尚未依該特別條例審議「特別預算案」，何來「增加支出之提議」違憲？

固然預算法第九十一條規定：「立法委員所提出法律案大幅增加或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律」。但該條規定，係針對過去民進黨在野立委恣意「增加支出」的修改法案行徑所為之制約條款，雖屬「強制條款」，卻無任何反制規定，以致多年來朝野立委皆有明顯增加支出的提案。

就該條文言之，若非立委主動提案，而由行政院提案再由立委修正，是否有該條規定的適用，不無疑問；復就徵詢行政院意見，因係徵詢而非是同意，以致該條後段規定，只具「程序性訓示規定」性質，而無「實體性強制規定」的法效力；尤其徵詢行政院究應如何進行，亦缺乏明確性規定，更遑論其他！

基本上，行政院嗣後如擬提出「特別預算案」，只要符合預算法第八十三條所列舉情事之一，即可提出。未來行政院如為避免節外生枝，允宜依此法制模式提出特別預算案。至於現今爭議解決之道，就是依該特別條例規定，盡速編列特別預算；至於有部分國人拒絕支領一萬元現金，則可將該節約作法視為「結餘」繳庫。

此外，值得再補充者，即行政院對於預算案，既已制定公共債務法、財政紀律法，就該嚴格遵守相關法制，絕不宜自己違法在先，隨後又指摘在野黨之不是。

今後，為使國家法治健全，務須朝野共同堅守法制；至於行政院將原已在年度總預算中遭刪除的「撥補台電一千億元」，竟改由特別預算途徑重編該撥補預算案，實是萬萬不該的「違反預算倫理」的惡例，應不再發生為當。