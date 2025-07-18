台灣官員語錄比鬼扯更扯

聯合報頭版頭條標題「劉世芳稱風災復原快，受災戶嗆鬼扯」。

這不禁令筆者憶起，「放屁」這個不是很文雅的字眼，曾被西方學者著書立論指出，放屁遠比說謊更嚴重，是「真實」的更大敵人；而且，鬼扯與放屁二者，並無重大差別。

美國普林斯頓大學道德哲學家哈里．法蘭克福認為，我們的文化裡，太多人說話像在「放屁」。因此，他寫一本書對該字眼做概括解釋，論述該字眼雖不雅，但影響力是反真相，有違事實，腐蝕了人際間的公正無私、誠意及互信。這本書名是「ON BULLSHIT」（中譯：放屁～名利雙收的詭話）。

各位讀者，請看看近日台灣官場的以下幾個現象：

第一，報載丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳在慰問救災時稱「風災復原快」，此話一出，即遭台南某受災戶直嗆「聽她在鬼扯，政府後知後覺、不知不覺，怎好意思說復原快？」

第二，媒體報導，立院三讀通過條例，普發現金一萬元，民進黨立委沈伯洋認為這是中國癱瘓台灣政府的招。前綠委李文忠則批評沈所說「共產黨的招」，就像是「反共反到起肖了」。李直言某些人反共反到「走鐘」，結果把對手全打成敵人，無益團結。

第三，聯合報要聞版頭條標題「選前喊告急搶救違規？李進勇挨批後改口」。報紙評論中選會主委李進勇對於大罷免「告急」、「搶救」是否適用封口規定的說法，前後矛盾，讓外界質疑中選會能否守住選務中立。

上面事例均涉及語言的描述，法蘭克福在著書前段即對鬼扯和放屁二詞分析說，二詞並無重要的差別，鬼扯有騙人的意圖，一種盤算過的話語；有許多鬼扯是虛假的，放屁也一樣。他書中說，放屁現象的泛濫，有更深層原因，就是否認客觀實體，認為我們不知道何者為真，這是種反真相，悖逆事實。

那麼，反思上述第一案例，內政部長被民眾回嗆鬼扯，其背景是否有公務員不誠實的隱喻呢？再看第二事例，綠委拿普發現金之事搭上與共產黨相關，是否曝露出此係經由盤算另有意圖的話語呢？第三事例，選務機關中立遭質疑之事，背後有否隱藏對大罷免的偏袒，認為不會被識破的心態呢？

賴清德總統狂喊團結，還提出「團結十講」，但已有綠營人士指出上述無益團結的事證。若賴政府再不思自省，不雅名詞罩身事小，團結「走鐘」的反差，才是事大。