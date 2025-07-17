三元鋰電廠大火 見綠營執政惰性

位於小港區臨海工業區的全國首座超級電池工廠三元鋰電池廠，在進行電池充放電測試時爆炸起火，造成十五人受傷送醫。更可怕的是，事故引發空氣汙染，範圍擴及八公里，影響小港、林園與大寮三區，ＰＭ2.5濃度明顯上升，環保局還緊急發布空汙警訊，提醒民眾加強防護。

不論是林園居民長期忍受石油化學工業的空汙危害，還是小港居民長期忍受煉鋼廠影響生活品質，連新進駐的綠能產業都如此不友善。更令人無法忍受的是高雄市政府的被動態度，我們不懂核發執照或監督三元鋰電池廠的過程如何，但在地里長不斷強調市府與廠商說謊，可見事情恐不單純，再加上不久前大樹地區的太陽能電板爭議，在地民眾如何相信市府的說法？

事發後，市長陳其邁似乎「自動退居幕後」，跟他原本的強勢形象截然不同，這樣的危機處理能力顯然不及格，「暖男」形象一夕崩解，高雄人對於民進黨的信任度也可能產生轉折。高雄長期由民進黨執政，許多弊端逐漸浮現，或許不一定是官商勾結，但螺絲鬆動卻是事實。

三元鋰電池廠大火引發高雄人的怒火，更檢驗綠營長期執政的惰性。看看中央及嘉義、台南地方政府對救災的態度，人民用滿腔熱血期待政府，換來的卻是淡淡冷血，是該回擊的時候了！