政府超徵稅金，取之於民還之於民，天經地義。卓揆竟說「普發現金一萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展沒有助益」。南台灣鄉親飽受丹娜絲風災重創，家園重建嗷嗷待哺，賴政府卻缺乏同理心，不能苦民所苦，離人民愈來愈遠。

這次丹娜絲颱風重創南台灣，災區滿目瘡痍，賴政府的思維卻匪夷所思。總統勘災速度慢半拍，慘被災民罵到爆，災民最初要求政府協助安置長者，賴總統竟要人民自救，「不能事事都靠國軍」。直到斷水、斷電、斷訊七天，一位八十九歲老阿嬤點蠟燭照明卻不幸葬身火窟，才開始動員替代役展開行動，顯見民進黨政府等閒視之，輕忽災損的嚴重性！

立法院通過普發一萬元，將超徵的稅金還給民眾。南台灣災後重建百廢待舉，一萬元之於平常家庭而言，可以做為十天半個月的生活費，之於一般民眾不無小補。特別是飽受風災重創的南台灣災民，堪稱是急難救助金，賴政府硬是拂逆民意、反其道而行。國防部長顧立雄的妻子、經濟部前部長王美花甚至還說「普發一萬元太浪費了！」網友氣結上網留言：「你們夫妻月領國家上百萬公帑，所為何事？這才真是浪費！」

馬政府時代普發三千六百元消費券，時任立委的賴清德、潘孟安，當時曾力主發放現金讓人民自行運用，如今卻換了位置就換了腦袋！大罷免投票在即，說穿了純粹是權謀考量、政治攻防，百姓何辜？竟然淪為朝野鬥爭角力的祭品。真得為人民的權益和福祉一慟！