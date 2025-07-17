綠能環境衝擊 不能迴避

聯合報／ 陳裕翔／資訊業（台北市）
環境部長彭啓明昨受訪指出，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，非屬有害廢棄物，不會造成任何汙染。記者曾吉松／攝影
環境部長彭啓明昨受訪指出，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，非屬有害廢棄物，不會造成任何汙染。記者曾吉松／攝影

日前丹娜絲颱風暴風圈掃過台灣西部，在屏東佳冬外海，原本象徵「綠能創新」的離岸光電浮台，卻無法抵禦這場風暴，全數被風雨摧毀，基座殘骸被海浪沖上岸邊。

然而，環境部長彭啓明昨天在立法院備詢時卻稱「毀損光電板並非有害廢棄物，水質抽驗也都符合標準，不會造成汙染」，表面上是為穩定社會情緒，實則反映政府在面對極端氣候下的綠能災害時，缺乏深入而科學的理解，亦無系統風險意識。

所謂「不會造成汙染」的結論，建立在僅抽驗四處案場的短期樣本上，既忽略了災後汙染的潛伏性與累積效應，也迴避了綠能設備在破損狀態下，對環境可能造成的潛在衝擊。

再生能源發展的確是世界潮流，聯合國與各國皆已將「淨零碳排」列為未來目標，太陽光電、風能、海洋能等綠能形式也被視為減碳的利器。然而，每一種能源技術的部署前提，都必須仰賴在地的地理、氣候與社會條件。以此次屏東離岸光電浮台受創事件為例，台灣位處西北太平洋颱風路徑上，每年夏季平均有三至五個颱風來襲，且具強度高、風向變化劇烈的特性。若光電設備無法應對這樣的環境變數，即便科技理論上可行，也無法在實務上持久運作。換言之，技術的可靠性與災害應變能力，應是能源建設的優先考量，而不是單憑政策目標盲目推動。

此外，從產業層面來看，這場風災更暴露出台灣綠能基礎建設技術尚未成熟。光電浮台雖有輕便、模組化的優勢，但其結構強度、錨定系統與抗風抗浪能力，需仰賴精密的工程設計與材料科技。目前我國在此領域尚缺乏完整的標準與實證基礎，相關工程技術多仰賴國外專利與經驗移植，無法配合本地極端氣候條件即時調整。再者，我國海洋工程人才長期以來培養不足，相關研究機構與民間企業的合作機制薄弱，無論是設計、建造、維運或事後修復，皆缺乏本土化能力，使得每次災害來襲都成為一場技術考驗，更浪費公帑。

因此，台灣未來的綠能發展策略，應以「技術成熟度」與「環境適應性」為核心原則，逐步建立起以本土地理條件為基礎的能源模型。政府應強化與國內大學、研究機構及工程公司合作，投入浮台設計、耐風力測試、離岸錨固系統等關鍵技術研發，並推動「智慧能源防災體系」，結合氣象預警、設施調度、快速修復等功能，提升綠能系統的韌性。此外，業者也應建立風險揭露與責任保險制度，避免在災害發生後把損失轉嫁給政府與社會，確保能源轉型可持續、可負擔。

台灣的綠能之路，不能只是追求數字漂亮的短期成績，應以腳踏實地的專業規畫為根本。唯有如此，才能真正讓綠能在這片土地上生根茁壯，而不是在風雨中一擊即潰，成為政策口號的犧牲品。

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