俄烏戰圖利軍火商 川普黔驢技窮

美國總統川普十四日表示，英德等國將購買百億美元愛國者飛彈等武器，供應烏克蘭；若俄羅斯五十天內不停火，將對與俄羅斯貿易國，再課百分之百關稅。這是川普圖利軍火商，卻已曝露自己黔驢技窮。

《經濟學人》說英國「已經入不敷出，依靠外國人貸款支付所需」。但首相年初允諾軍援基輔四十五億英鎊，卻為節省十四億英鎊冬季燃料補助款而惹來反彈，不滿意度是六十九％。英國響應北約，擬在二○三五年增加國防支出至五％。這不可能達成，英國最好跟進西班牙的首相—西班牙首相拒絕後說，氣候變遷影響國安更巨，遏止排碳的預算，理當如同軍事經費，列為國防支出。

澤倫斯基總統謝謝美歐，但《烏克蘭的悲劇》作者、老布希總統的蘇聯政策特別顧問N.Petro教授受訪，認為「烏克蘭政治崩盤無可避免，北約救不了烏克蘭」。軍事失利之外，基輔歷來的內部爭鬥，六月底再有三大案，包括出差歐洲的副總理O. Chernyshov成為該國史上被控貪腐的最高階官員。這些事件致使觀察家說，烏克蘭「國內政治的裂痕、整肅與內鬥危機，對國家的傷害，比俄軍的武力攻擊還要深遠。」

本月初，烏克蘭經濟部與中央銀行的統計顯示，戰爭已使該國損失四成十五至六十四歲勞動年齡人口，六十五歲以上達總人口的廿二％。歐盟統計局說，開戰不滿兩年，至少六十五萬適齡戰鬥人員逃離。前線士氣崩潰，烏克蘭網站稱，軍隊陷入線上賭癮「流行病」，足以「摧毀部隊士氣」。烏情報單位估計，烏軍死七、八萬，（重）傷者約其八倍；俄死十六點五萬、傷六十五萬。川普任命為西點軍校顧問的退役上校D. Macgregor則說，俄軍死九至十萬，烏軍一百至一百廿萬。

歐日去年進口俄羅斯能源約三一七億美元，中印是一千與六百億。但川普的對等（但應該是陳國樑教授的命名「土匪」）關稅得罪友邦、十月可能與習近平會談，他真願意另起衝突嗎？美國核電廠從俄羅斯進口的濃縮鈾占其前年需求廿七％，也要加關稅嗎？若真執行則能源價格上漲，美國通貨膨脹也將增高，選民必定生厭。這些現實，俄羅斯股價在川普威脅後沒有跌，是漲了將近三％。

戰事三年多，俄羅斯經濟成長至今仍略優於歐盟，制裁尚未奏效，北約難以施壓軍事占上風的普亭。白宮前年送入最先進的卅一輛艾布蘭坦克，三個月遭摧毀廿輛後，撤出前線。美國軍火產量增加中，仍只月產一五五釐米砲彈四萬；俄羅斯年產二九○萬枚、北韓年送入二八○萬枚。美國年產愛國者飛彈六五○枚，兩枚能攔截一枚俄羅斯年產七五○枚的彈道飛彈；如果克宮狂妄大舉飛彈來襲，愛國者飛彈或可屏障平民，但對前線失利已久的基輔幫助不大。

美國昆西智庫研究員J.Kavanagh說，五十天後假使未停火，川普可退讓而顯得毫無作為；亦可加徵關稅而傷害美國、疏遠盟友，卻無法短期內結束戰爭。但她留了一絲希望，表示五十天後冬季即將來臨，屆時，如果普亭認為軍事斬獲已足，或許就會開啟另一輪談判。