川普都能變 台不應自限

輝達執行長黃仁勳訪問中國，在北京表示：川普政府已批准輝達可重新對中國出口H20晶片。外界隨即聯想到：黃仁勳啟程前曾進白宮會見川普，顯見此一政策鬆綁並非巧合，而是經高層協商、深思熟慮的結果。

據推測，川普之所以改變立場，很可能是被黃仁勳的戰略分析說服：若美國一味封鎖中國取得美製AI晶片，只會強化中國自主研發決心，長期將培養華為成為勁敵，削弱美國在全球AI市場的主導地位。與其將中國逼向技術獨立，不如在可控前提下維持技術領先與市場獨占，延緩中國技術與市場突破的速度。

這樣的思維，顯示即便是美國，也懂得在強硬與務實之間尋找平衡。美國對中國的科技戰並非絕對封鎖，而是戰略性的有限接觸。反觀台灣，卻常比美國急於表態、更快速自限。例如上個月經濟部宣布將華為、中芯國際納入出口管制清單，引發產業界憂慮：我們是否全面放棄與中國大陸往來的彈性？經濟部在做此決定前是否已充分評估這對台灣中小企業與成熟製程廠商的實際影響？

台灣當然不能重回對中國市場高度依賴的老路，也必須對敏感技術設下國安紅線。但這並不代表與中國的所有技術與經濟往來都該全面封鎖。事實上，在軍民合用技術以外的領域，如成熟製程晶片、車用半導體、通用零組件等，仍有廣大合作空間。採取「風險分級、差異管理」策略，才是長遠之計。

具體做法可包括：對高敏感技術維持嚴格出口控管；對民用領域則設計「白名單」制度，透明化審查並定期檢視；同時推動業者與官方共同研擬交流與合作的安全框架。如此可維護產業競爭力，又不致損及國家安全。

值得注意的是：在全球生產供應鏈即將重組之際，中國大陸正積極推動「去台化」，意圖降低對台灣設備與零組件供應的依賴。一旦中國本土供應鏈建構完全，台灣若一味自我設限，只會加速在國際市場邊緣化命運。

更進一步，台灣在若干產業其實可從中國的規模經濟優勢中受益。例如：

電動車及鋰電池：中國是全球最大電動車與鋰電池雙重製造國。比亞迪、寧德時代具備規模與技術優勢，即便是特斯拉所使用的電池，也有九成來自中國。若台灣能與其展開模組整合合作，可加速本土電動車普及與產業升級。

無人機：大疆商用無人機早已領先全球，台灣可在農業噴灑、交通巡檢、影視製作等領域導入其設備，同時鼓勵國內發展自主控制系統與應用軟體。

這些合作並不意味對中國依賴，而是務實利用其成熟產業降低本土成本、提升應用效率。若完全拒絕，不僅不利台灣自身轉型，更可能導致台灣落後於其他採取較靈活策略的國家。

真正符合國家利益的戰略，應是保障技術安全的同時，維護經濟利益與保持政策彈性，嘗試在美、中兩強之間尋找可控、可衡量的接觸空間，以我為主，掌握主動。科技自主不代表絕對封鎖，對中國防衛也不代表零接觸。當川普都能改變策略，我們更不應自限於過度僵化框架中，避免在高舉國安大旗的同時，損害了台灣的利益。