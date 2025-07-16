賴清德與魔鬼交易 成台灣浮士德

這兩天，網路瘋傳賴清德總統下鄉勘災的短片。賴總統面對處境艱難的災民，無論是態度或回應，都顯得有心無力，甚至被網友剪出「何不食肉糜」的片段。賴總統一反過去台南市長、行政院長、副總統的親民形象，更讓反罷免方在「團結十講」暫停的狀況下，掌握有力的反擊點。

筆者不認為賴總統表現失常，也不認為他失去初心，而是當他選擇向綠營極端派靠攏、鼓動「青鳥」上街、發動「大罷免」的那一刻，他就成為向魔鬼梅菲斯特出賣靈魂的浮士德。

與魔鬼交易必然能在短時間獲得利益，但看似聲勢壯大的背後，是快速腐化的精氣神，和急速失去控制的四肢。身兼黨主席和總統的賴清德，正在承擔與魔鬼交易的後果。

據台灣民意基金會的最新民調，顯示台灣整體和七二六的投票選區，反對罷免的支持度都高於同意罷免五至十個百分點。但農曆新年至今，罷團展現出高動員力、高擴散力、高連結力的氣勢，使七二六罷免案的投票對象一舉達到廿四席。

筆者認為民意翻轉的背後，就在於這場「魔鬼的交易」注定出錯；賴清德無意願、也沒能力約束失控的綠營極端派。當柯建銘、沈伯洋、郭昱晴、曹興誠及青鳥們引發爭議，爭議造成的政治責任開始吞噬賴清德；基於政治利益需要，賴清德卻無法割捨這些人，反而得透過更激進的政治動作，如「團結十講」、全代會演講等基本教義派的煽動性言論，激勵死硬派投入罷免動員。這一連串的戰術錯誤卻引發了更大的反效果，讓反對罷免的民意逐漸高於支持罷免。

但進一步探討，賴清德是否有「不與魔鬼交易的空間」？筆者認為，從他選擇在立法院與在野黨對抗、選擇摒棄蔡路線、推動務實台獨；只剩兩岸、國防、外交可以發揮的賴清德，似乎也只剩煽動民粹、鼓動以仇中為核心的「台灣民族主義」這條路。由此看來，以奪回國會多數為政治目標的大罷免，也是賴清德不得不發動的政治運動；依靠死硬派與在野黨發起短期決戰，先安內、後攘外，一舉奪回立院多數，再專心處理國內外政局。

令人遺憾的是，賴清德與魔鬼交易的後果，現在正由全國人民共同承擔。賴總統無暇顧及台美經貿談判和美元匯率，導致高度仰賴出口的台灣中小企業，光是在匯率就承擔近一成三的相對收入損失。

民進黨政府堅持非核家園，除了在核能發展、能源配置倚賴天然氣上犧牲國家安全，領取上億元補助的光電設施亦絲毫經不起颱風挑戰；甚且總統的心顯然不與台南、嘉義飽受風災水災的民眾同在。若希望台灣的電網和社會要有韌性，賴總統必須放下自己對大罷免的任性，取消與黨內基本教義派的魔鬼交易，台灣才可國泰民安。