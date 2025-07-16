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人禍致災 選民自己選的

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
丹娜絲颱風後，賴清德總統視察台南災情。圖／總統府提供
丹娜絲颱風後，賴清德總統視察台南災情。圖／總統府提供

颱風丹娜絲侵襲重創台南，許多災民飽受停水停電之苦逾卅小時。總統賴清德十一日到七股區勘災時，災民紛紛當面開罵，痛批政府事前防颱工作沒做，善後也拖延不力；不料賴總統在回應民眾希望國軍協助清運毀損家具、幫忙屋頂蓋帆布時，竟稱「不能什麼事情都靠國軍」、「帆布那邊有要自己爬」，引發議論。

台灣在民進黨長期執政之下，年年投入大筆預算，卻遇水則淹，尤其是在深綠的南部縣市，這不僅讓人質疑究竟是政黨失職，還是選民應該自甘承擔。從簡單的颱風救災到能源政策、司法改革、財政分配、兩岸關係等，執政黨的許多政策不僅未如預期改善現況，反而造成社會撕裂、經濟困局與民怨四起。

民進黨堅持非核家園政策，在未有穩定替代能源之際就提前關閉核電、大規模開發光電，引發電力吃緊，跳電事故頻傳，並在過去幾年間連續發生大規模停電，企業損失難以估計，民眾生活受擾。當初支持非核政策的選民，如今卻承受著不穩定供電與電價上漲的苦果。丹娜絲颱風過後，南台灣沿岸堆積了大量損毀的光電板，更是嚴重破壞生態，正是「自招之禍」。

近幾年台灣司法逐漸東廠化，更是令人詬病。民主社會司法制度應公正透明，民進黨執政下的司法卻成了打壓在野黨與反對者的工具。從京華城案到罷免案死人連署，檢調動輒以「羈押取供」的方式製造寒蟬效應。當法律最根本的基石，諸如無罪推定、比例原則、證據說話等核心價值受到挑戰與破壞時，手中無權、朝中無勢的平常百姓，心中更是充滿悲憤與哀鳴。

雖然這幾年國家年年稅收超徵，民進黨卻毫無財政紀律，從「前瞻計畫」到各式補助、紓困，政府大撒幣式的財政操作被批評為「買票政策」卻欠缺長遠規畫，導致債務攀升與資源錯置。治國方向逐漸從基礎建設轉向政治操作，施政品質每況愈下；選民卻無視問題、繼續投票支持這樣的執政團隊，終究只能自食其果。

在兩岸關係方面，民進黨對大陸強硬，固然展現了台灣的主體性，長期與中國對抗的路線卻也加劇區域緊張，提升戰爭風險。對內，台海局勢不安導致國防預算暴增、兵役延長，年輕世代成了代價的承擔者；對外，邦交國接連斷交，外交空間逐漸被壓縮，又被美國予取予求。選民若持續支持這種單一路線，未來的地緣政治風險，也只能默默承擔。

民主不該成為免責的藉口，民主賦予人民改變政權的機會，但人民也同樣承受選舉的後果。民進黨長期執政並不是免責的通行證，而是選民用選票背書的。當賴政府政績不彰導致天災人禍，人民除了批評執政黨，更應誠實面對自己的選擇，深自反省檢討。

所謂「禍福無門，唯人自召」，選錯了人就得承擔錯誤的後果，這正是民主制度最現實的一面。真正可怕的不是壞人，而是那群把所有人拖下水、一起遭殃的死忠選民。面對七月廿六日的大罷免，如果台灣人民持續冷漠、不出來投下反對票，那麼好壞也只能由大家共同承擔了！

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