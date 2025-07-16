科技．人文聯合講座／數位化繁為簡 個資盡量從簡

前陣子電冰箱突然故障，冷凍不凍、冷藏不冷，卅年老齡電器也該汰換了；趁網購平台年中慶特價期間，上網選購一部能源效率一級的新款冰箱，幾天後順利更新。

幸運的是，只要在十月底前將家中老舊電冰箱汰換為一級能效產品，就可申請汰舊換新補助三千元。安裝當日，筆者將身分證、匯款存摺封面、裝機地址電費單、發票證明聯、產品保證書及廢四機回收聯單一一拍照後，直接登入「住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站提出申請。該網站善用ＯＣＲ光學辨識技術，可辨識民眾上傳的文件檔案內容，從而自動將相關資料填入表格，省下申請者許多功夫。

例如，當你上傳存摺封面照片後，它會自動將銀行的匯款帳號填上；又如上傳電費單後，當你還在找尋電號在哪裡時，它已自動將電號填入表格，相當機智靈巧。該網站藉由電子文件佐證汰舊換新的事實，並以自動辨識協助民眾填寫補助表格，可算是公部門相當優質貼心的網站。

兩年前更換冷氣時，筆者也曾使用過該網站申請節能補助。彼時，在上傳檔案後，還得手工一一鍵入相關資料；儘管稍微費時，但已覺得相當便捷。難能可貴的是，該網站持續精進，如今已可從圖檔讀取關鍵資訊並自動填入，讓申請者只花幾分鐘就能完成申請作業。雖然該網站幾乎已臻完善，但若可行，個人認為身分證件應免予上傳，畢竟個資盡量從簡，是數位時代的基本準則；無奈許多法規並未與時俱進，往往為了預防某些特殊狀況的弊端，而要求所有申請者提供過多的個資，相當不合理。

好友老孟最近辦理繼承時，就碰上諸多個資方面的無理要求，讓他覺得極為不可思議。以戶籍謄本為例，雖然戶政單位已提供電子戶籍謄本，但在目前的繼承實務中似乎派不上用場。不僅如此，戶籍謄本的記事欄是否可以省略，也是眾家說法不一，相當令人困擾。

十五年前內政部早有令函：「核發戶籍謄本時，基於尊重及保護個人隱私考量，記事欄內資料須經當事人同意始得列印交付」，亦提到：「鑑於申請人多未諳需用機關受理申請案件是否有審閱戶籍謄本記事欄之需求，基於行政一體，強化為民服務，建請 貴機關（單位）於申辦須知敘明是否有保留戶籍謄本記事欄之必要，避免民眾往返奔波補正並落實保護個人隱私。」十五年過去了，老孟還是為了補正記事欄而往返戶政單位，讓筆者大嘆那些效能不彰、多如牛毛的規定準則，不知浪費了多少權利關係人的時間與精力！

試問，攸關個資的記事欄，真的可讓承辦單位如此需索嗎？個人甚至覺得，許多要求身分證件及戶籍謄本的案例其實均非必要，只會增加個資外洩的風險。籲請主其事者，全面檢討身分證件及戶籍謄本的使用規範準則，俾保障民眾的基本權利。

（作者為台大資工系教授）