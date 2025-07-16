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韓星GD代表的「國族品味戰爭」

聯合報／ 吳仁麟／三意學校校長（台北市）
GD演唱會魅力十足。圖/ (C) GALAXY CORPORATION提供
GD演唱會魅力十足。圖/ (C) GALAXY CORPORATION提供

韓星ＧＤ（權志龍）十一日起連續三天在台北小巨蛋舉辦演唱會，黃牛票被炒到一張六萬元。出生於一九八八年的權志龍，從看待藝人的角度來看，這年紀可能已是中年大叔，卻依然能在台灣引發瘋狂追星潮。

這不只是粉絲熱情所呈現的市場，更像是一場有計畫的全球文化攻勢。權志龍所代表的，其實是韓國對全世界發動的「國族品味戰爭」的一部分。就如同BlackPink、ＢＴＳ（防彈少年團）等韓星，ＧＤ背後有國家政策與娛樂資本的雙重驅動，目的是掠奪全球注意力、金錢與文化話語權。

權志龍不是偶然崛起的天才，而是韓國卅年來現代化與文化國策推進的產物。他六歲成為童星、十一歲成為練習生，當時正值韓國從威權體制邁向民主轉型，從製造導向經濟轉向文化內容產業。

亞洲金融風暴後，韓國政府提出「文化立國」戰略，設立KOCCA（韓國文化產業振興院），開始資助影視音產業出口，打造內容強國。ＧＤ的成長歷程正是這段政策深化與全球化浪潮下的文化投射成果。他不只是偶像，更是創作者、品牌總監與韓國品味的國族化身。

ＧＤ至今創作逾一百八十首歌曲，其個人巡演曾創下韓國史上規模最大的個人巡演紀錄。他與國際品牌聯名推出的商品幾乎秒殺，創立個人品牌後更成為全球潮流場域中被模仿與再創的風格範本。據估算，他個人年營收至少兩千萬至三千萬美元，堪稱「文化輸出型個體」的經典樣本。

法國文化學者布迪厄曾指出，「品味」不只是個人偏好，而是文化與階級權力的結晶。在ＧＤ身上，韓國成功將他打造為高階品味的象徵，讓全球青年模仿他的穿搭、髮型、舞台語言，進而主動吸納「韓國性」為潮流象徵。

國際政治學者奈伊的「軟實力」理論也在此體現：ＧＤ不是以武力或金錢征服世界，而是以態度、風格與審美定義世界。

反觀台灣，我們有自由的創作環境、成熟的文學與影像資源、鄰近華語市場的語言優勢，卻始終沒有誕生如ＧＤ這般能橫跨音樂、時尚與國際品牌的文化主體。我們擁有個體藝能，卻缺乏將這些創作能量轉化為全球文化ＩＰ的政策結構與跨部門支援。韓國有文化部、外交部、資本、技術共同支撐ＧＤ；台灣則仍停留在零星補助與創作自由的浪漫敘事中。

更關鍵的是，ＡＩ時代正在重構整個文化競技場。當ＡＩ能生成無限內容，真正稀缺的是「可被模仿的風格語法」與「可被學習的文化人格」。ＧＤ的樣貌、作品與語彙，早已成為ＡＩ訓練模型可參照的文化素材。這使他不再只是人類偶像，而是文化生成的模組、風格再生的節點。

未來的國族競爭，將不是ＧＤＰ之爭，而是「ＧＤ之爭」：誰的文化主體能進入全球機器學習架構，誰就擁有下世代文化主導權。

ＧＤ現象提醒我們，文化不是娛樂，它是國力的靈魂。未來世界不再問「你生產多少」，而問「世界是否想變得像你」。

台灣要參與這場國族品味戰爭，不能只是旁觀消費，更必須積極培養出自己的權志龍，擁有風格、態度、敘事與品牌力的文化主體。唯有如此，我們才能在ＡＩ重構世界之前，先重構自己的文化定位。

韓流 權志龍 G-DRAGON

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