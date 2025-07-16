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賴過境美本土？美中關係是變數

聯合報／ 張光球／致理科技大學副教授（台北市）
南華早報報導，美中關係若相對有所改善，美方可能基於不願影響川普與中國國家主席習近平會晤，臨時取消賴清德過境安排。圖為川普（左）與習近平2019年在大阪會晤。美聯社
南華早報報導，美中關係若相對有所改善，美方可能基於不願影響川普與中國國家主席習近平會晤，臨時取消賴清德過境安排。圖為川普（左）與習近平2019年在大阪會晤。美聯社

賴清德總統傳將於八月出訪我拉美友邦，並將過境紐約及達拉斯，總統府表示如有確定會適時向國人說明。如成行，將是賴總統上任後第二次出訪友邦，第一次是去年十一月訪問南太平洋友邦，過境夏威夷和關島，這次有望過境美國本土。一如以往，我元首出訪的重頭戲不在友邦，而在過境美國的城市與規格，其間又牽扯著美國與中國複雜的關係。

巴拉圭總統潘尼亞在接見我外交部長林佳龍及企業代表團時表示，賴總統將於下個月來訪，巴國也會堅定支持台灣。接著，更有消息指出，賴總統將過境紐約出訪巴國，接著轉往中美洲邦交國瓜地馬拉及貝里斯訪問，回程借道達拉斯返國。若訪問行程照媒體所言，將說明台美關係不容置疑，但在川普執政下仍存有變數，可從下列四點後續發展觀察之。

首先，中國外長王毅與美國國務卿魯比歐，剛結束在馬來西亞的會面，雙方皆表示會談具有積極、務實與建設性。魯比歐更表示川普與習近平會面的可能性很高，外界咸認，雙方可望在十月於南韓舉行的亞太經合會上見面；但亦有可能川普接受習近平邀請，出席九月大陸舉辦慶祝抗戰勝利八十周年的活動。若這一段時間美中並無太大矛盾發生，賴總統的過境地與規格可能還有變數。

其次，美國尚未公布對台灣的對等關稅，但各界的臆測大多不利於台灣。台幣升值，投資阿拉斯加天然氣，中油投資美國頁岩油，更遑論大量採購美國武器，台廠大舉至美國設廠，台灣可說已展現相當「對等」的誠意，顯然川普政府認為還不夠，所以才有台美關稅「握手協議」的報導出現。假設美國藉由賴總統出訪拉美，提出我國需放行美國牛、豬、汽車等商品進口為條件，屆時賴政府對內將面臨民意的責難。

再者，林佳龍帶領慶賀投資考察團前去巴拉圭，美事一樁。潘尼亞率先透露賴總統本次出訪的消息，相信巴國抱有很大的期望。賴清德任副總統訪問巴國時，承諾設立的「台巴智慧科技園區」已在東方市運作，加上多年來台巴間在科技教育、醫療管理、電動巴士等合作計畫皆有成果。藉由賴總統的到訪，巴國可提出擴大台巴在半導體、智慧運用、冷鏈物流等多方合作計畫。

最後，巴國是台灣目前在南美洲唯一的邦交國，雖然執政的紅黨對台灣友好，然多年來反對黨及企業界，一直存在與大陸建交的聲音，也迫使潘尼亞多次強調希望與大陸擴大經貿關係，但不會損及台巴關係。中共透過各種管道，希望巴國能轉向北京，其中南方共同市場即是一個國際施壓的場所，巴西則扮演重要角色。

巴西與美國的關係短期難有改善機會，近期與巴國又有雙方共有「伊泰普」水力發電廠的分潤問題。潘尼亞能否頂得住內外壓力，尚待觀察。

賴總統出國拚外交，國人絕對支持，但仍須提防川普反覆無常的性格。無論美國國會、國務院、國防部再如何友好台灣，都無法力抗川普的意志，未來三年多我國要謹慎對應川普的無常行徑。

賴清德 習近平 川普 台美關係

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