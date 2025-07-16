美中氛圍已變 賴出訪難跨「蔡英文障礙」

賴清德總統預計八月訪問南美洲的巴拉圭與中美洲的瓜地馬拉與貝里斯，賴是否可以過境美國，與過境美國的哪裡，受關注程度遠高於出訪中南美洲友邦。目前，傳出賴想要過境紐約與達拉斯，而外交部長林佳龍則已先赴巴拉圭。

回想蔡英文總統上次出訪中南美洲邦交國是在二○二三年，當時華府允許蔡去程在紐約入境，回程則在洛杉磯停留，甚至見到了時任眾議院議長麥卡錫，留下首次有台灣總統在美國本土見到眾院議長的紀錄。更不用說二○二二年眾院議長裴洛西在共軍恫嚇下就是要降落松山機場，蔡總統當時不但在總統府親自接待，還頒給她「特種大綬卿雲勳章」。

蔡政府時期的台美高層互訪，已成為賴政府的標竿，賴勢必想要有一定程度的達標或超越，不然至少也要追隨。當然，這兩次蔡與眾院議長的會面都引起中共圍台軍演。但事後來看，也就是軍演而已，不出台軍可控範圍內的中共情緒宣洩。如果從綠營外交路線來思考，中共軍演不會是問題，美方對於台美高層互訪的態度才是關鍵。

也許有人會說：蔡總統執政時遇到了絕佳情勢，包括川普第一任因緣際會與蔡通話，又遇到新冠疫情之後美中對抗加劇，才能讓蔡政府與川普1.0內閣時期的行政與立法部門的官員頻繁見面。接而蔡又遇到建制派堅守民主價值的拜登當局，當然可以為台美外交成就畫下令人滿意的篇章。但其實這也都是事後諸葛，蔡當時面對各種詭譎的國際情勢，當時在外交上應該做些什麼，也不見得會比現在好判斷。

賴在今年下半年的出訪計畫遇到幾個情勢上的考驗。第一，現在是更重交易式外交的川普2.0而非1.0；第二，是川普與習近平之間的逐漸融冰與可能互訪；第三，是美國將對台灣課多少趴的關稅仍未定；第四，是七月廿六日與八月廿三日的大罷免前後，賴總統會在投票前後把這兩場民意洗禮如何連結到反共主題上？與可能因此而觸怒中共的程度？最終會連動華府何種反應？

也就是說，賴總統遇到與蔡總統完全不同的主客觀情勢。從川普的立場來看，根據《日經》報導，其外交路線已經由財長貝森特暫時壓過國務卿魯比歐，也就是抗中路線暫緩，轉往對中接觸並且降險。六月初川普在川習通話後甚至親口說他有訪中計畫。因此，現在美中融冰大概有個端倪，不過美中之間的矛盾仍多，對川普來說，他尤其在乎貿易赤字，但這與習近平最在乎的「華府不要在台灣議題上踩紅線」也不違背。所以，儘管川普不會在美中需要「先禮」後兵進入經貿談判的深水區前，照單全收習近平對於台灣議題的苛刻要求，但川普可以選擇冷卻台灣議題。

事實上，從今年一月廿日川普上任至今，川普除了對於台灣晶片的抱怨之外，他對於美軍是否防衛台灣拒絕回應。至今，華府對台灣的友善立場都出自於魯比歐與先前的國安顧問沃茲，川普本人似乎沒有太多定見。在這些背景之下，賴是否能在美國本土過境最直接的關鍵在於是否對美中融冰有礙；其次，是川普是否滿意美台關稅談判最終的結果？關於後者台灣是很有誠意促成的。

如果川普願意在比較有餘裕的部分對中讓步，譬如說出不支持台獨，以換取讓賴在比較不敏感的德州轉機，事實上美國過去很多總統都曾說過不支持台獨，則也許賴的過境與川習會就不會有衝突。至於轉機地點，比起紐約金融中心，賴在休士頓或達拉斯轉機的敏感性也許再低一些，當然也會有人把德州視為是美國能源與軍事重鎮，而把賴的轉機視為是外交的新成就就是。