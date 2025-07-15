賴總統為何突然惜兵甚於愛民

日前颱風「丹娜絲」造成南台灣嚴重災情，賴清德總統南下勘災。媒體報導災民向賴總統陳情，希望國軍弟兄能幫忙清理家園，總統冷回「不能什麼事情都靠國軍」；隨後府方回應補充說「國軍依規定不得進入民宅」，引起不少爭議。加上之前賴總統宣布研究未來我國籍航空國際線航班，若遇商務艙有空位，應讓國軍「自動免費升等」；過去對國軍現役及退役軍人並不友善的民進黨，突然對國軍示好，不免讓人「不寒而慄」。

這次災情，里長替獨居老人陳情，希望國軍協助清理家中遭風災毀損的大型家具，賴清德表示「不能凡事找國軍」，應由社區自己互助。不知曾擔任台南市長的賴清德是否離開台南太久，不了解當地的真實情況。以賴清德這次視察的七股為例，超過五分之一是六十五歲以上的高齡人口，早就進入超高齡社會，加上人口流失嚴重，社區如何「自助」？實為一大難題！

長期以來由於軍中族群結構與政黨傾向，民進黨對國軍既陌生又排斥。二○○○年取得政權後多以現實主義的角度對待之，不願去理解軍中文化與軍人角色。二○一三年蔡英文頭綁「國防布」布條坐在抗議「洪仲丘事件」的群眾中，對國防部形象造成極大的壓力，最終國民黨迫於輿論壓力，由立法院迅速修訂通過軍事審判法，將軍事審判限制於戰時；諷刺的是，賴清德上任不久就宣布擬恢復平時的軍審制度。此前在推動年金改革時，綠營政治人物與名嘴更是以「米蟲」、「貪得無厭」來羞辱退伍軍人。從賴清德「團結十講」的國防主題講完後，其對於國軍的言論卻有了微妙的變化。

賴總統既強調「社會韌性」，不應只是調動民力應付自然災害與戰爭狀態，在自然災害發生時，不也應該讓來自人民的子弟兵協助救災、照顧弱勢，以彌補民間之不足或政府之不及？為何突然出現「惜兵甚過愛民」的思考？

《史記》有一則關於戰國時代大將吳起的故事，話說吳起善於用兵帶兵，與士兵同甘共苦。有次一個士兵生了惡性毒瘡，吳起替他把毒膿吸吮出來；消息傳到士兵母親的耳中，婦人放聲大哭。眾人詫異問：「吳將軍對妳兒子如此悉心照顧，應該感到榮幸寬慰才是，妳怎聞聲大哭呢？」這位母親回答：「之前吳將軍就曾為孩子的父親吸吮毒瘡，他父親不久就戰死沙場。如今吳將軍又替我兒子吸吮毒瘡，我不知道我兒又會戰死在何時何方，因此才痛哭啊！」

如果台灣軍人的父母讀到吳起這個故事，恐怕也會像故事裡那位士兵的母親一樣，對賴清德的轉變感到憂心吧！