忽視現實的演習太矯情

台灣是極可能爆發戰爭的熱點，海內外環繞台海安全兵棋推演增多。安全威脅日漸緊迫，台灣不僅延長軍事演習天數，範圍更擴及「全社會防衛韌性」動員與民防演練。

兵推和演習都需模擬戰時景況，務實檢驗作戰計畫。台灣舉辦防衛兵推和演習，關注的不只我們，中國對台兵要蒐集用力極深，也有相當掌握。年前，北京藍德信息科技與美國《外交政策》網站，就曾抨擊台軍缺乏軍事行動保密觀念，隨處暴露演習機動路線及部署。其實，台灣演習部隊經常忽視中共北斗衛星、遙感光學衛星、陸地探測雷達的強大清精偵蒐，戰時極易招致嚴重後果。

台澎防衛作戰構想，區分「戰力防護」、「聯合制海」、「聯合國土防衛」階段，有其先後時序重點；然而，共軍攻台能按這個劇本上演嗎？俄烏戰爭啟發，中共攻台傾向全力速戰速決，我軍能否有效回應作戰節奏？估計首波遠火、導彈、自殺無人機奇襲優先目標後，共軍將「平垂多點登島，多向機動殲擊」。面對數十上百戰況同時併發，我軍很難依漢光演習各階段，擁有完整兵火力應變，總指揮所的設施和能量如何順利運作？

兵推和演習的目的，包含檢驗作戰方案，但演練過程也容易暴露我方作戰構想。例如，三軍統帥奔赴國家指揮所、空軍轉場佳山基地，海軍實施遠海疏泊，陸軍進入戰術位置，每年都是必演科目；台灣習以為常，對岸則瞭若指掌。一旦台灣有事，我方如果照章行事，副手接替指揮的機率大增。國外智庫評估「台灣海空軍在開戰數小時後失能」，恐將惡夢成真。

日本前上將海上幕僚長來台參加今年六月民間兵推，看到台灣「用昭和戰術打令和戰爭」，深有感觸。事實上，台灣後備動員仍以二十世紀的通聯方式，應對廿一世紀的戰爭。檢視兵役法施行法訂定的召集規則，國防部透過防衛動員署逐級開啟動員機制，動員召集令為紙本，仍由各縣市鄉鎮基層員警登門遞送。

儘管近年俄烏戰爭、以哈戰爭、蜘蛛網行動、雄獅崛起行動，都主打「攻其不備，出其不意」的奇襲，台灣的國防部似乎還堅信，中共攻台必有充分預警時間。這種以「平常心」看待台海有事的動員，還得祈禱共軍鬆散疏忽，未將國防部的動員管理檔案庫列為首波攻擊目標。

二○二二年三月，興達電廠事故導致龍崎超高壓變電所機組跳脫，造成全台五四九萬戶停電數小時。全台總計九八一萬餘戶，查閱台電電廠電網分布圖，共軍數枚火箭砲即可造成全台百分之九十九用戶停電，修復供電至少需要一周以上。台灣供電系統脆弱，戰時物資搶購囤貨，卻選擇缺電又缺貨的全台賣場與超商充當「城鎮韌性樞紐」，這類演習不僅過度矯情，而且十分任性。