科技‧人文聯合講座／眷村與移民：台灣的文化優勢

台灣有近九百個「眷村」，是世界少見的特色，亦有其歷史時代背景。這些分布於全省各地的微型聚落，逐漸凝塑出多元、包容、互助、勤奮、創新的人文特質，也為下一代播種、沉澱、淬煉出屬於在地的新文化精神。

「眷村」亦是另一種族群集體移動的「移民」現象，一九四九年前後自大陸渡海來台之先民，在逆境中冒險，追求適合生存的家園。是以，歷史學者許雪姬說：「『來去』台灣」，不是靜態之移居，而是動態的交流與再開創。自新石器時代的沿海多源移民之外，今日的台灣包容了更多源且多元之族群—大陸各省、閩南、客家、東南亞及中國大陸之新移民。

依「達爾文適者生存論」與「孟德爾定律」，物種在種屬上之雜交，就遺傳學來說能產生相當之物種競爭優勢，不只提升品種抗逆境的能力，且得以增益良質與韌性，尤其是第一代。此亦驗證了台灣島雖小，生活於斯之子民卻有一種樂觀、勇於挑戰大自然逆境之ＤＮＡ，且能快速調適與開創，成為難以複製的珍貴資產。

美國亦然，從荷、英移民，吸納了全球的文化、科技、政經等專業精英，集多元「人種品系」之優良顯性基因，得以擷取優勢的生存競爭力，繼而成就其今日世界強國之地位。考古學與生態學之研究亦發現，人類早已自各大洲、各個不同語言文化發源地，流向宜居宜生之「理想家園」。近代分子人類學研究亦發現似乎難有「純種」存在，因移民交流所產生之後代，其顯性優勢亦受惠於全球。

唐代盛世拓展版圖，亦引入了外來文明超過廿大面向；包括今日我們在台灣生活所需的食物、藥材、藝術、音樂、植物與各種民生蔬菜（如番茄、荷蘭豆、胡瓜、香料…等）。

台西沿海漁村那裡，落腳了許多自福建泉州移入的阿拉伯人後裔，台南、南投山區亦有台荷混血後裔。元、明兩代亦有入中原之回族，輾轉再自福建來台，其後裔具有西域血統。換言之，從生物學、遺傳學即歷史變遷，亦可一窺現今國際上對「移民」的狹隘偏見。

今日西方的移民社會，血緣ＤＮＡ相對具有趨同性；東方因地理、地形、地貌乃至語言多元性，之間其實潛藏了許多仍未被萃取出的優良基因與抗逆境能力。就此而論，人類不應有從膚色等表徵去判斷的種族高低貴賤之分。今日談族群融合，不應僅是意識形態口號，因這些交流、篩選、遺傳下來的基因，早已融入我們血脈中。若能以更具高度的視角觀之—在族群融合的進化中減少變異、保全優良基因，則將成為強化民族、種族乃至國家的競爭優勢。

綜上所述，台灣這個地緣獨特的島嶼，包括原來的平埔族，其複雜多元的移民文化優勢更甚西方。從意識形態思考以為的「雜質」，其實正是人類移民社會演化、萃取出的精華，這才是台灣族群文化競爭力的優勢與底氣。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）