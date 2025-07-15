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鋰電池火災難對付 從預防面下手

聯合報／ 宋郁德／仲裁人、消防設備師事務所所長（新北市）
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司昨天清晨突然傳出爆炸起火，高聳的黑煙直竄天際。圖／高市消防局提供
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司昨天清晨突然傳出爆炸起火，高聳的黑煙直竄天際。圖／高市消防局提供

三元能源科技高雄小港區電池廠昨晨火災，導致十一名員工、三名消防員及一名外包商受傷送醫，這把火不止燒出許多對國人仍屬陌生的鋰電池生產消防安全問題，也考驗當前消防人員因應此類災害的救援能力。

儲能系統（ＢＥＳＳ）係指把電能儲存起來，在需要時可以因應供需、重複調節使用的系統。台灣在當前電力供應不穩的情況下，各企業須建置儲能裝置，以因應未來電力緊急情況。ＢＥＳＳ發展的步伐加快，對能源市場轉型是可喜的推動力，但它也確實帶來了挑戰，其災難性的熱失控火災發生機會高且不易察覺與抑制，因此不能忽視風險與災損防阻因素。

一只儲能貨櫃裝置容量及成本，磷酸鐵鋰電池(ＬＦＰ）約三至六千萬元；鋰三元電池（ＮＣＡ）約三千萬元至一億五千萬元。ＮＣＡ優點是能量密度高，循環壽命長，體積小、重量輕；缺點是高溫結構不穩定，高溫安全性差，原材料成本高，工作溫度範圍較窄；ＬＦＰ優點是安全性高，循環壽命較長，具較大的放電電流，工作溫度範圍廣，原材料成本低；缺點是能量密度低，製程成本高，低溫時性能差，體積大、重量重。

由於儲能電池熱失控災害為不可逆情境，火災難以消滅，也會產生有毒氣體及爆炸的致災隱憂，所以若以安全為優先考量，多會採用ＬＦＰ。

從消防的角度言，電池火災和一般火災不同，不能直接布水線噴灑。為避免高溫波及周遭設施造成更大災害，只能在周圍降溫警戒。目前消防隊對鋰電池儲能系統火災的作戰守則是，消防人員生命安全為優先，灑水以防止延燒，儲能設備就只能讓它燒毀殆盡。

至於發生火災的原因，在消防署研究報告中分為：電池保護系統不足、電池發生內短路故障、接地和短路造成的電力衝擊無法快速阻斷、液體冷卻系統失效導致電池熱失控、鋰電池過熱導致熱失控、電池模塊失效、電源管理系統設計問題、系統整合不完整、施工不良導致絕緣劣化、儲能設備試運行供電過程中工人疏忽、功率調節器損壞引起的火災、部分電芯存在設計缺陷、切割或焊接不良致塗層分離，或是濕度、粉塵影響電池和模組的絕緣性，以及其它不明原因如碰撞、針刺等。

目前對儲能系統的控制防護措施，則包括：具有耐火性的隔板、電流中斷設備、溫度量測裝置、安全或壓力排放口、遠端監控電壓、電流和電阻是否異常、氣體偵測感測器、電池系統適當冷卻的方式、熱流計測量內部產生的熱量、電池單元之間規定的最小間隔距離、電池單元內的隔熱滅火系統等。

總之，儲能系統是再生能源與電網穩定的重要一環，未來成長趨勢明確；卻也由於發展快速，電池及電力改變系統的質量問題、系統整合紛亂、儲能系統設備商良莠不齊等原因，以致重大事故頻傳，火災爆炸風險持續，宜謹慎評估。

其次，雖然經濟部二○二二年公布設計及驗證審查作業要點，消防署也頒布提升儲能系統消防安全管理指引，對案場安全已有明顯提升，但國內外對儲能產業的相關規定尚未完全整合，供應商的製造、安裝、測試、消防安全標準也不一；至於鋰電池火災目前尚無有效滅災減災方式，完善的監控系統、防護系統及標準作業手冊，或可有效降低發生機率。

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