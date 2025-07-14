大罷免大集權 法西斯徵候浮現

綠營敲鑼打鼓宣傳大罷免，法西斯徵候已出現在你我身邊；從綠委看到路人自拍直播就公審、青鳥嗆老榮民滾回中國，到如今柯總召挖出過時的「刑法一百條」揚言讓在野立委「活罪難逃」，效法川普援引十八世紀戰時法律驅逐移民，甚至反共網紅說罷免若失敗，一旦共軍來襲，藍白將讓賴清德無法戒嚴，種種言行都邁向法西斯化。

就是「滾回中國」這句話，讓《紐約客》執行主編羅明瀚動念寫了《異鄉人》這本探討華裔移民歷史的厚書。當年秋天，時任紐約時報編輯的他和女兒，在餐廳前被擦肩而過的白人女子辱罵「滾回中國」，那年冬天川普當選！書名《異鄉人》是當年美國排華時，法官用來自辯種族歧視合法的用語，也是黑奴制度後，美國歷史的又一個汙點。

回憶過去曾邀請博班同學作客，開車載他接近租屋所在的黑人區時，他喊起來：「不能！」他不進黑人區！這位白人同學對我友善，但也是他，在那個還沒有ＤＥＩ法案的時代，就向我抱怨「白人面對黑人不公平競爭」。當年我去德州旅遊，參觀南北戰爭古蹟，豪宅裡氣派的大餐桌僅擺一副餐具，供白人主子享用，廚房旁的矮小破屋，才是眾多沒名沒姓的黑奴用餐所在。

時光拉回現在，美國各種平權法案又被撤銷，甫通過的「又大又美法案」給美國移民與海關執法局的預算，竟超過巴西、以色列、義大利軍隊預算總和。大規模驅除與逮捕移民，將令筆者或羅明瀚的個人體驗相形見絀。

「又大又美法案」通過次日，川普去愛荷華州演講，狂噴謊言，再次聲稱「全球暖化是騙局」。我心頭一驚，那些論調在我還是留學生時已聽過；沒網路自媒體的上世紀，右翼廣播節目已然興起，最有名者是後來共和黨勝選時被請到白宮當嘉賓的林堡（Rush Limbaugh）。當時每逢周末，光頭黨會到門口信箱塞入驅逐移民的宣傳單；人們輕忽徵象，才有後來結果，甚至現在美國把移民送到薩爾瓦多監獄，也可回溯布希時代的關達那摩監獄，川普只是將早期的民粹剝除偽裝，提升為全面政策。

一葉知秋，早已滿地黃葉，人們卻仍吟詠夏日最後一朵玫瑰！如今看民進黨藉大罷免推動集權，精心策畫的法西斯步驟，知識分子還裝傻嗎？

綠營謀畫的不單是政治權力，更造成公民良知崩壞；當人民對亂象麻木，揮舞雙標、歧視、仇恨言論大旗，就是對真民主的全方位攻擊；每次的「小殘酷」、配合掌權者壓制異議，每個「洗滌人心」、「打掉雜質」的隱喻，都在削弱社會契約、正義與法制將被效忠取代，一如我們在古今中外獨裁者身上所見的情形。

民進黨指控在野黨高喊還稅於民，是「中共的陰謀」，這果真是反共反到「起肖」，又是效法川普罵賀錦麗「共產黨」嗎？然而，法西斯主義三大特色：反共、領袖崇拜、國家主義，都全員到齊。倘若放任大罷免消滅在野監督，讓民進黨一黨獨大，有什麼後果？再清楚不過。