普發現金是全民的勝利

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，全民每人普發一萬元現金，預定於十月底前完成發放。這不是哪一黨的勝利，而是全民的勝利，更是遲來的正義。

普發現金不是撒錢、不是討好，是取之於民、用之於民。過去四年，政府連年稅收超徵，總額超過一兆八千億元，這些錢來自人民認真納稅、省吃儉用，如今只是還回極小部分，卻遭執政黨指控為「掏空國庫」。行政院揚言啟動覆議，甚至不排除聲請釋憲，或待日後「大罷免成功」後執政黨立院過半數再修法，讓已通過的條例「化為泡影」。若真如此，不只違反民主程序，也等於向全體國人宣戰─政府寧可拿錢補貼綠色財團，也不願讓人民喘一口氣。

更荒謬的是，執政黨與親綠媒體痛批藍白刪除「補助台電」一千億元，甚至聲稱「不補貼就要漲電價」。請問台電虧損的元凶是誰？難道不是民進黨政府的「廢核養綠」錯誤能源政策？政府推動高價「綠能」卻讓民眾承擔高電價，甚至透過「綠能國家隊」包山包海，結果「綠友友」撈好撈滿卻由人民埋單。

此次丹娜絲颱風重創南部光電設施，許多建置廠商都與綠營關係匪淺。執政黨口口聲聲說要救台電，實則替綠色財團補洞。與其瘦台電、肥「綠」電，不如把錢還給人民；每人一萬元，貼補電價上漲綽綽有餘。

值得肯定的是，國民黨與民眾黨立委這次展現罕見團結，擋下執政黨的拖延與阻撓。若非藍白立委堅定表態、據理力爭，普發現金恐怕仍在「政院審慎考量」中原地踏步。這也再次提醒我們，立院多數是全民的力量，請珍惜每一張選票，才能讓國會真正反映民意、監督政府。

普發一萬元不是貪小便宜，而是人民的基本尊嚴。在物價飛漲、電價可能調升的當下，這一萬元是喘息、是活水、是國家對人民的一點「誠意」。拒絕還財於民的政府，不只冷血更背離民意，無視人民的痛苦。如果行政院真要否定立法院已通過的法案，就是與民為敵！全體國人請擦亮眼睛，堅定支持守護民生的立委，不要讓普發一萬元變成一場空，也不要讓綠色財團繼續吃乾抹淨，卻讓人民愈來愈苦。