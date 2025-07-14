大屋頂下／團結國家十講vs.打掉雜質十講（下）賴清德你要周處除三害

（續昨日）賴清德在兩岸的「政治戰略」與「軍事戰略」，有兩個根本性的系統性的盲點。

第一個盲點：由於他的「政治戰略」根本錯誤，因此也就根本找不到可能、可行、不會失敗的「軍事戰略」。

台灣的「政治戰略」，可有兩個體系。

一、中華民國本位。用中華民國面對兩岸及世界。亦即，用「中華」維持「中國人不打中國人」，用「民國」維持「兩岸關係必須經由民主節制」。可以主張「憲法一中」、「一中各表」、「不統／不獨／不武」、「和平民主統一」、「大屋頂中國／大屋頂中華」，也可以主張「定錨中華民國／共構和平競合」…。這些，皆是根本性的系統性的「政治戰略」。

二、台獨本位。從賴清德十講中，完全看不到前述「中華民國本位」如「憲法一中」等表述；看到的只是「猛獁象台獨論」，他說的「中華人民共和國不曾統治台灣一天」是對的，但偷換至「中國自古以來與台灣的關係在今天都已不算數」卻根本不能立足。至此，中華民國，「中華」被淘空，「民國」也被異化。這是另一套根本性的系統性的「政治戰略」。

兩岸抗衡，「政治戰略」是「軍事戰略」的上位概念與前提。以「中華民國本位」為政治戰略，始有可能主張「定錨中華民國／共構和平競合」；而對岸也始有可能在「和平統一／心靈契合的統一」的「政治戰略」下思考兩岸問題。否則，台灣若以「台獨本位」為政治戰略，則對岸亦必將「台獨與兩岸和平水火不容」據為他的「政治戰略／軍事戰略」。此即兩岸之間的「鏡像效應」。

賴清德十講，以「台獨本位」為「政治戰略」，因此也就使他接續的「軍事戰略」暴露出離離落落不知如何自圓其說的窘態。

因為，「中華民國本位」主張努力經營兩岸和平競合，但「台獨本位」卻無睹「台獨與兩岸和平水火不容」，這不僅必須「備戰」，根本是在「引戰」。

既然不惜引戰，且看賴清德「軍事戰略」的虛浮。用大白話說，就是：設法拖美國下水、增加國防預算、呼籲民眾準備緊急避難包，及讓軍人優先登機與候補商務艙…。說來說去，這些「軍事戰略」，完全沒有說「屆時台灣必定勝利，中共失敗，台獨即可實現」，而只是聽到「台灣烏克蘭化／台灣成為美國豪豬／城鎮焦土戰／戰到一兵一卒／讓中共付出重大代價」等狂言妄語。試問：難道這就是不惜以台獨「引戰」所期待得到的終戰想定嗎？

台獨本位的「政治戰略」，根本就推不出可能、可行、不會失敗的「軍事戰略」。僅舉六月上旬舉行的「美日台大兵推」為例，只能略論：

這次兵推的最大亮點在中共組海空登陸奪取了澎湖，且台灣組承認澎湖失守的速度「超乎預期」。

大家可接續來「推」一下。澎湖失守，中共成立了「澎湖統一回歸特區」，宣布「已將一部分的台灣（澎湖）先統一起來」，一方面澎湖立即成為中共的軍事與政治的前進基地，另一方面也切斷了台灣與金馬的連結（仍維持金馬與台灣的行政聯結，成為人質籌碼，台灣救不救？），再一方面台灣海峽亦告「淪陷」，此際台灣全島的戰略性目標（包括機場港口及能源電網等）皆被共軍摧毀殆盡，再在中部（南投？）劃出「非戰爭區（人道區）」，將南北難民驅趕到中部，這時的台灣非但東西兩部隔離，西部也被切斷成南北兩段。試問：這個仗要怎麼打下去？

以上，只是在軍事戰略上推推看。澎湖失守，金馬脫鉤，南北斷裂。情勢若演變到了這個地步，台灣社會在政治面的驚恐震撼與分裂則是更為致命的衝擊。屆時必然出現兩種高度撕裂的民意：①這是台獨的聖戰，不惜兩千三百萬人總玉碎。②這是台獨引戰，是台獨受到十四億中國人的報復與懲罰，罪有應得，咎由自取。而且，②必大於①。請問賴清德：這個仗要怎麼打下去？你非要給大家開這個玩笑嗎？

說到這裡，還未提起此次兵推最令人驚異的一幕。第一動，中共組已進入我十二浬領空、領海，但台灣組居然沒有任何回應動作，等於坐視共軍入侵，據稱是秉持「不開第一槍」的原則，不願開啟戰爭。且在被問及「如此如何維護主權？」時，一度竟答不上來，兵推因此也被迫叫停，推不下去了。

有一種解釋是：台灣組判斷「首戰即終戰」，這是一場根本不能打的仗，因此決定「不開第一槍」。這個決定令人覺得悲涼，卻其實可能是真實又殘酷地反映了台灣唯一可取的「軍事戰略」：這一仗根本不能打。

沒有正確的政治戰略，就沒有活得下去的軍事戰略。

再談賴清德的第二個盲點。兩岸關係嚴重惡化，賴清德將責任完全歸咎於對岸「併吞／侵略」的威脅，這是「武統驅動論」。但是，銅板的另一面卻是賴清德的「台獨本位政治戰略」，使得中共堅持「台獨與兩岸和平水火不容」的「政治戰略／軍事戰略」所致，此即「台獨驅動論」。

你要搞台獨，驅動武統；他要對付台獨，訴諸武統。這是兩岸「鏡像效應」的另一側影。

因此，賴清德將兩岸交惡完全歸咎「武統驅動論」是片面之言，他完全不能卸脫他的「台獨驅動論」也有無可抵賴而必須承當的重大責任。

由此亦可見，賴清德以「武統驅動論」來煽動大罷免，是十分卑鄙的政治操作，竟將悉數藍委打成好像都是贊同中共「併吞／侵略台灣」的「間諜／共匪／中共同路人」。但是，藍白在兩岸的「政治戰略」，只是要努力營造兩岸和平競合。既反對「武統驅動論」，也反對「台獨驅動論」。胡志強說：「難道連主張和平也不可以嗎？」

綜上所論，若欲化解兩岸僵局，最重要的是須先化解「台獨驅動論vs.武統驅動論」的鏡像效應。而且，從二者的因果邏輯而言，應該先停止台獨操作；因為，台獨引戰，不能阻止武統，只會誘發武統。反之，若不搞台獨，則能大概率地降低武統的可能性，將兩岸關係導向和平競合。

如今，賴清德已將台獨個人化，把自己塑造成「台獨驅動／台獨引戰」的最高政治旗幟。台灣究竟要不要搞台獨，已是唯你是問。

你要搞台獨，能叫他不武統？

解鈴還需繫鈴人。你不台獨引戰，化解武統，才可能搞定兩岸和平競合。賴清德，你要周處除三害。